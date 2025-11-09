No solo la comunidad hispana ha manifestado su rechazo ante las políticas migratorias que impuso Donald Trump cuando asumió la presidencia, sino que las propias celebridades también se expresaron durante sus presentaciones en distintas localidades de Estados Unidos. En esta ocasión, Christian Nodal no desaprovechó la ocasión para criticar los distintos arrestos y deportaciones ejecutas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esto ocurrió durante su show realizado el pasado 8 de noviembre en California. En un momento determinado, aprovechó la oportunidad para compartir que distintos de sus colaboradores no tuvieron la posibilidad de obtener sus visas de trabajo para presentarse en los distintos conciertos que realizará en el país estadounidense.

“Ha sido algo muy fuerte para mí. Se los comparto de corazón. Tenemos 8 años visando para visas de trabajo americana y esta vez a muchos de mis mariachis se les negaron”, contó el intérprete de ‘Adiós Amor’.

Nodal informo que "varios de sus mariachis" no se les aceptó sus visas de trabajo. (Foto: Alberto E. Rodriguez / Getty Images) / Alberto E. Rodriguez

Ante ello, enfatizó que tanto inmigrantes como celebridades latinas están siendo perjudicados por estas nuevas medidas migratorias; sin embargo, consideró que es una excelente oportunidad para que la comunidad hispana se una y logre sobrellevar este duro momento.

“Por eso les digo, no está afectando a todos. Así que hay que estar bien unidos como latinos, como raza latina, como raza que chambea, que viene aquí (Estados Unidos) por un sueño y ese crecer, de mejorar, de ser alguien en la vida”, añadió.

El esposo de Ángela Aguilar manifestó que cree fielmente en el ‘sueño americano’ y que muchos de sus compatriotas lo están persiguiendo. Finalmente, puntualizó que la comunidad latina “forma parte fundamental de los Estados Unidos”.

Esto fue suficiente para que los distintos asistentes a su show muestren algarabía por las palabras que estaba transmitiendo, pues también son conscientes de los centenares de inmigrantes que están siendo violentamente detenidos por uniformados de ICE.

A pesar de las dificultades, el artista mexicano solicitó a todos los latinos unirse. (Foto: EFE) / Mauricio Dueñas Castañeda

Habrá boda religiosa

Como una muestra de que su amor sigue intacto y que no habrán críticas que logren desestabilizarlo, Ángela Aguilar confirmó que sí se realizará una boda religiosa con Christian Nodal . Es más, indicó que en mayo del 2026 se realizará esta celebración, aunque no confirmó la fecha exacta.