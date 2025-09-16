Mientras las redes ardían con fotos del segundo cumpleaños de Inti, una fiesta de bosque encantado organizada por Cazzu en Argentina, muchos se preguntaron por qué Christian Nodal guardó silencio en sus redes. El cantante mexicano, que ahora comparte su vida con Ángela Aguilar, decidió no sumarse al ruido digital, y sus motivos son tan personales como contundentes.

Desde hace tiempo, Nodal ha sido claro: no expondrá a su hija al escrutinio cruel de internet. En una transmisión anterior, ya había señalado que las imágenes con Inti solían convertirse en blanco de críticas y especulaciones.

En medio de la polémica, Christian Nodal insistió en proteger a Inti del escrutinio, manteniendo su vida privada lejos del foco mediático. | Crédito: Vianney Le Caer/Invision/AP

“Un post, por más amor que tenga, termina convertido en un campo de comentarios tóxicos”, explicó en aquel momento. Para él, proteger a su hija de los haters pesa más que obtener la aprobación pública.

El silencio en Instagram no significa ausencia en la vida de Inti. Aunque no apareció en las imágenes de la fiesta, no se ha confirmado si Nodal viajó a Argentina o si celebró con su hija en privado. Lo que sí dejó claro es que prefiere vivir esos momentos lejos de las redes sociales.

“¿Por qué voy a exponer a mi hija a eso? No tengo estómago para leer lo que se inventa la gente”, expresó.

El gesto reservado de Christian Nodal hacia Inti generó debate entre fans, pero mostró su firme postura de cuidar a su hija. | Crédito: Instagram cazzu

En su charla con Adela Micha, Nodal mencionó a su hija: “Comprendí que no puedo fallarle”, expresó el cantante de Sonora. “Me di cuenta de que deseo dejarle un camino sólido para que pueda elegir lo mejor para su vida”.

