Si eres una persona que está pendiente a las polémicas que involucran a Christian Nodal y Ángela Aguilar , sabrás que recibirán críticas en cualquier acción que realicen. Conforme ha pasado el tiempo, parece que ambos artistas mexicanos se han acostumbrado a ello, ya que han mostrado una fortaleza como pareja para sobrellevar los malos comentarios . Es más, han tomado acciones para que ninguno sea perjudicado.

Esto se pudo evidenciar en el último concierto que brindó el artista de 26 años en la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, como parte del 92° aniversario de esta casa de estudios. Debo mencionarte que, durante sus shows, los estudiantes tuvieron la osadía de empezar a gritar ‘ Cazzu ’.

Es importante resaltar que los fanáticos aún no perdonan al cantante de música regional mexicana por cómo finalizó su relación con la madre de su hija Inti para dar inicio, en cuestión de días, su romance con Ángela Aguilar.

Christian Nodal es un músico, cantante y compositor mexicano que es muy conocido por popularizar el ‘mariacheño’, un género de fusión entre la música mariachi y norteña. (Foto: Patricia J. Garcinuno / Redferns / Getty Images) / Patricia J. Garcinuño

Ante estos abucheos y la mención del nombre artístico de la rapera argentina, creerás que Nodal no soportó la presión y decidiera abandonar el estrado, pero no fue así. Al contrario, siguió interpretando sus distintos éxitos musicales.

Es más, existía la posibilidad de que interpretara el éxito musical que comparte con Ángela Aguilar, ‘Dime Cómo Quieres’, ya que es común saber que la artista de 21 años acompaña a su esposo en cada presentación que realiza y aprovecha esa situación; no obstante, Nodal consideró que no fue el momento adecuado.

“Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza y, yo creo que muchos están aquí para disfrutar la música”, fue el mensaje de Nodal en pleno concierto.

En las presentaciones de Christian Nodal, su esposa Ángela Aguilar se hace presenta para interpretar su éxito musical 'Dime Cómo Quieres'. (Foto: Dimitrios Kambouris / Getty Images) / Dimitrios Kambouris

Conforme pasaron los minutos, Ángela no apareció en ningún momento en el escenario, demostrando que Christian Nodal no quería exponerla ante las incesantes críticas que, seguramente, iban a recibir ambos.