En las últimas semanas, es habitual que el nombre de Christian Nodal se vea envuelto en polémicas. Recientemente, su expareja Cazzu llegó a México y, como era de esperarse, dejó entrever ciertas acciones del artista de música regional mexicana en contra de su hija Inti. Sin embargo, esta vez la situación fue distinta, ya que el cantante de 26 años decidió pronunciarse mediante un comunicado, alegando que toda acusación es “falsa”.

Esta situación surge cuando la rapera argentina respondió ciertas preguntas realizadas por la prensa mexicana; sin embargo, lo llamativo fue al asegurar que el actual esposo de Ángela Aguilar no tuvo intención de visitar a su hija, a pesar de que se encontraba en dicho país.

“Se comunicó a su abogado para preguntar si podía verla y, como siempre, se le dijo que sí. Él sabe que eso puede hacerlo, de ahí a que suceda...”, declaró la artista argentina.

Según Cazzu, Christian Nodal no se dio el tiempo de visitar a su hija, a pesar de estar en México. (Crédito: @nodal/Instagram)

Esto fue suficiente para que Nodal tome cartas en el asunto. Mediante su representante legal, explicó que se contactó con la abogada de la madre de su hija a fin de acordar una fecha ideal para la visita, pero no recibió “respuesta alguna”.

Ahora, otro punto que ha generado muchas críticas al intérprete de ‘Adiós Amor’ es que no estaría brindándole una pensión adecuada a su hija de dos años , a pesar de la fortuna que posee gracias a sus éxitos musicales.

Christian Nodal es blanco de muchas críticas desde que finalizó su relación con Cazzu, madre de su hija Inti. (Crédito: @nodal / Instagram)

“A pesar de que no existe un acuerdo mutuo entre las partes, y de que la madre de su pequeña hija de dos años ha manifestado su inconformidad, Christian Jesús González Nodal ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas, aportando mucho más de lo exigido por la Ley Argentina, mediante sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos”, se precisa en el comunicado.

Respecto a la negación de permisos a Cazzu para que viaje junto a su hija , el letrado asegura que dicha afirmación es falsa. “En cuanto a los viajes internacionales, es falso que los permisos hayan sido ‘unilaterales’. Christian Jesús González Nodal nunca se ha negado a otorgarlos, incluso cuando las solicitudes se han hecho sin la anticipación debida”, se lee.

A través de este comunicado Nodal aclara que está cumpliendo con sus obligaciones yseñala que las declaraciones recientes de Cazzu sobre los acuerdos privados no contribuyen a mantener alejada a su hija del escándalo, ya que solo generan malentendidos y tergiversan los conflictos pic.twitter.com/rHhRcjmPPb — Ana María Alvarado (@anamaalvarado) October 15, 2025

Está dañando emocionalmente a su hija

Para Nodal, Cazzu “sólo está perjudicando emocionalmente” a su hija Inti con las distintas declaraciones que está realizando ante los medios. “Estos temas familiares no deberían usarse para generar polémica bajo el pretexto de concientizar, y mucho menos cuando, bajo ese mismo intento, se recurre a la mentira o versiones distorsionadas de los hechos, ya que ello sólo prolonga el conflicto y daña a la menor”, añadió.