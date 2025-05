Christian Nodal vuelve a estar en el centro de una controversia, pero esta vez no por su música ni por su pasado amoroso, sino por algo mucho más doméstico: las mascotas. Y es que fue su esposa, Ángela Aguilar, quien lo expuso durante una reciente entrevista.

Todo ocurrió en una charla con el comunicador Mariano Osorio, donde la integrante de la dinastía Aguilar habló de su gran amor por los animales.

Caballos, perros y, próximamente, hasta vaquitas... Ángela dejó claro que su vida no está completa sin ellos. Pero en medio de su entusiasmo, soltó una frase que desató la polémica y generó revuelo en redes sociales.

Ángela Aguilar dejó claro que es una amante de los animales desde siempre. | Crédito: Instagram Ángela Aguilar ×

La cantante confesó que su esposo “odia a los animales” y reveló una regla que Nodal impuso en su casa: no dejar que su perrita se suba a la cama. Así lo dijo Ángela, entre risas pero con firmeza:

“Yo sí, es que tengo muchos perros y tengo muchos caballos también. Soy super animalera, me fascinan los animales; mi esposo los odia, o sea, él no deja que mi perra se suba a la cama, pero yo la subo de todas maneras”.

Aunque el conductor intentó suavizar el comentario diciendo que no dejar subir a un perrito a la cama no equivale a odiar a los animales, las redes sociales no tardaron en reaccionar con críticas.

Ángela Aguilar confesó que tiene varios perros, caballos y hasta sueña con tener vaquitas. | Crédito: Instagram Ángela Aguilar ×

Usuarios recordaron viejos rumores sobre una supuesta agresión de Nodal al perrito de Belinda, y hasta lo calificaron como una “red flag”.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Belinda han hecho declaraciones sobre este tema, y los rumores del pasado siguen sin confirmarse oficialmente.

Pero lo que sí quedó claro es que Ángela Aguilar no está dispuesta a seguir esa regla, al menos no cuando se trata de su querida perrita Chichi, una cocker spaniel que incluso tiene su propia cuenta de Instagram.

Próximo eventos de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se prepara para una agenda llena de eventos importantes en los próximos meses. Entre sus planes destaca una gira de conciertos por varias ciudades de México y Estados Unidos, donde presentará lo mejor de su repertorio y sus más recientes éxitos.

Estos son los próximo eventos de Ángela Aguilar:

Mayo 29 - San Bernardino, CA

Junio 1 - Napa, CA

Agosto 15 - Los Ángeles, CA

Agosto 16 Los Ángeles, CA