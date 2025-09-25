Christian Nodal vuelve a estar en el ojo del huracán, pero esta vez no por su música ni por su mediática relación con Ángela Aguilar, sino por un complicado proceso legal que involucra a toda su familia.

La disquera Universal Music acusa al cantante y a sus padres de haber entregado 32 contratos presuntamente falsos como parte de una demanda que ambos interpusieron en 2021. En aquel momento, Nodal y sus padres alegaban que varias canciones del catálogo de Universal en realidad les pertenecían.

Universal Music los acusa de presentar contratos presuntamente falsos. | Crédito: Vianney Le Caer/Invision/AP

El tema cobró mayor fuerza después de que el abogado de la disquera, Ulrich Richter, revelara detalles en una entrevista con Despierta América. Según explicó, al revisar los documentos, el ministerio público consultó al notario supuestamente firmante, pero este lo negó todo: “Esa no es mi firma. Yo no he recibido a Nodal”.

De acuerdo con Richter, los representantes del intérprete habrían intentado convencer al notario de retractarse. “Es una serie de intentos para tapar un gran agujero con una estrategia ilegal”, señaló el abogado.

Ahora, tanto el cantante como sus padres, Silvia Cristina Nodal y Jaime González, deberán presentarse en una audiencia para responder ante un juez.

La madre de Christian Nodal, Silvia Cristina Nodal, también está señalada en la acusación y deberá presentarse ante el juez. | Instagram cristy_nodal

En caso de que se confirme la falsificación, el artista podría enfrentar medidas serias, como una orden de aprehensión, la entrega de su pasaporte y la restricción para salir del país, según reporta El Universal.

Hasta el momento, Nodal no ha dado declaraciones públicas sobre el tema.

