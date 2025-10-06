Cillian Murphy volvió a ser tema de conversación en las redes sociales tras su reciente aparición en “The Graham Norton Show”, donde compartió sofá con la cantante Taylor Swift. Los espectadores no tardaron en notar su expresión aparentemente aburrida mientras la cantante hablaba de su compromiso con Travis Kelce. La curiosa escena, como era de esperarse, desató una ola de bromas y memes.

Durante el programa, emitido el viernes por la noche, Swift mostró su anillo de compromiso (valorado entre 700 mil y un millón de dólares) y habló de cómo planea organizar su boda después de terminar la promoción de su nuevo álbum ‘The Life of a Showgirl’.

“Ya lo sabrán. Quiero enfocarme primero en el disco, y luego vendrá la boda. Creo que será divertido planearla”, comentó la artista. Mientras tanto, las cámaras captaron a Murphy con su clásica expresión seria, lo que generó risas.

Los usuarios bromearon diciendo que el actor de ‘Oppenheimer’ parecía estar “haciendo gimnasia mental” para soportar la conversación. “Cillian es uno de nosotros”, “alguien que lo rescate del sofá”, “su batería social está al 10 %”, o “el rey del ‘no me importa nada’”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes. Muchos destacaron que no se trataba de algo personal contra Swift, sino de su ya conocido “resting bored face” (“cara aburrida de descanso”).

No es la primera vez que el actor irlandés protagoniza momentos así. En los Globos de Oro de 2024, cuando ganó el premio a Mejor Actor en una Película Dramática por ‘Oppenheimer’, también fue tendencia por su rostro indiferente. A pesar del reconocimiento, los memes sobre su aparente falta de entusiasmo circularon por todo internet. “Cillian Murphy, el verdadero ganador de la guerra del ‘no me importa’”, escribió un usuario.

Otros internautas destacaron lo “identificable” que resulta el gesto del actor. “Su compromiso con parecer incómodo entre humanos es inspirador”, bromeó un fan. “Tiene la expresión más fría y aburrida del mundo del cine”, añadió otro.

Pese a las bromas, la relación entre ambos artistas parece cordial. Durante el programa, Taylor recordó haber coincidido con Cillian y su familia en una fiesta posterior a los Premios Óscar. Incluso señaló a uno de los hijos del actor, Aran, de 17 años, que estaba en la audiencia y lo llamó “el futuro de nuestro mundo”.

“Tus hijos son grandes conversadores, eso es un verdadero logro”, le dijo Swift al actor, quien respondió entre risas: “No sé si mis hijos podían estar legalmente en esa fiesta”.

El momento finalizó con risas cuando el presentador Graham Norton bromeó al comparar a Aran con su padre: “Oh, dios mío, es totalmente estilo Cillian Murphy. Si esto fuera un concurso, todos habríamos ganado un premio”.

Fue así que, entre gestos serios y bromas, el actor volvió a demostrar que no necesita hacer mucho para hacerse tendencia en las redes sociales.

Taylor Swift está promocionando su nuevo álbum

Cabe agregar que Taylor Swift está apareciendo en distintos programas para promocionar “The Life of a Showgirl”, su duodécimo álbum de estudio. Este trabajo marca un regreso a un sonido pop más bailable y pulido, recordando las épocas de ’1989′ y ‘Reputation’.

El álbum se destaca por su colaboración con los productores suecos Max Martin y Shellback, abandonando momentáneamente a Jack Antonoff, lo que le confiere un brillo synth-pop y soft rock de alta producción.

Conceptualmente, el álbum utiliza la figura de la “Showgirl” como metáfora de su vida bajo los focos. Las letras combinan la acidez característica de Swift para ajustar cuentas con críticos e industrias con declaraciones de amor directas y deseos de una vida doméstica con su pareja.

