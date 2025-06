Scarlett Johansson, al ser una estrella de Hollywood, tiene la capacidad de hacer o decir cualquier cosa y llamar rápidamente la atención. Es por esa razón que su reciente reflexión sobre las relaciones románticas entre actores y quienes no trabajan en el sector es tema de conversación en las redes sociales. ¿Quieres saber todo lo que dijo? Esta nota es para ti.

La artista, en una reciente conversación con David Harbour, que fue publicada en la página web de Interview Magazine, se animó a hablar con su colega sobre la tendencia de los actores a salir con otros actores, en lugar de gente alejada al rubro. Es así como llegó a una llamativa reflexión.

“He tenido relaciones serias con personas que no pertenecían al sector, y descubrí que uno de los desafíos era que no tenían ni idea de lo que necesitaba para hacer mi trabajo”, expresó Scarlett. “Obviamente, si saliera con un oncólogo, no sabría qué necesita para su trabajo. Pero no es tan abstracto”, añadió.

Scarlett Johansson es muy recordada por su papel de ‘Natasha Romanoff / Black Widow’ en varias películas de Marvel. (Foto: Cindy Ord / GA / The Hollywood Reporter vía Getty Images)

“Los actores, por naturaleza, son muy libres”

Tras ello, la actriz indicó que considera que es “fácil generar muchos celos” cuando una persona no está involucrada en la industria. “Porque los actores, por naturaleza, son muy libres y forjan relaciones muy íntimas con sus compañeros de trabajo. Pueden ser leales a su pareja y también muy comprometidos en todo tipo de relaciones, y creo que para algunas personas la línea puede ser difusa”, recalcó.

Scarlett Johansson nació el 22 de noviembre de 1984 en Manhattan, New York, Estados Unidos. (Foto: Dimitrios Kambouris / Getty Images)

“Además, tener una relación con el público puede ser algo complicado de entender para la gente ajena a la industria”, sentenció Scarlett Johansson, que hace poco fue noticia por no descartar la posibilidad de dirigir una película de Marvel. Eso, sin duda, alegró a muchos fans por su pasado interpretando a ‘Natasha Romanoff / Black Widow’.

¿Cuántas veces se ha casado Scarlett Johansson?

A raíz de la reflexión de Scarlett Johansson que motivó la creación de esta nota, considero importante mencionarte que la actriz está actualmente casada con el comediante y actor estadounidense Colin Jost (la boda fue en 2020), con quien tiene un hijo (Cosmo, de 3 años). Antes de esa relación, ella llegó al altar con Romain Dauriac, un periodista y comerciante de arte francés. Aquel matrimonio duró desde el 2014 al 2017. Fruto del amor de los dos nació la pequeña Rose (10 años). Además, la artista también estuvo casada con el intérprete de ‘Deadpool’, Ryan Reynolds (2008 - 2011).

