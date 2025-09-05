Belinda no conoce de pausas. Tras un año en el que la vimos compartir escenario con artistas de talla internacional y sorprender con nuevos proyectos, la cantante mexicana estaría preparando un movimiento que pocos esperaban: una colaboración con Cazzu, la llamada “jefa del trap argentino”.

De acuerdo con People, una fuente cercana aseguró que ya existen conversaciones para trabajar juntas. “La disquera de Belinda dijo que la artista estaría feliz de colaborar musicalmente con Cazzu. De hecho, se encuentran buscando canciones”, reveló.

Belinda sorprendió al público al aparecer en la famosa casita de Bad Bunny, demostrando su versatilidad y presencia en la escena internacional. | Crédito: Instagram

Lejos de especulaciones sobre su vida personal o de interpretaciones sobre una revancha hacia Christian Nodal, hoy casado con Ángela Aguilar, lo cierto es que Belinda mantiene la mirada en el futuro. La misma fuente añadió: “Belinda piensa que Cazzu es una mujer con estilo. Siempre está feliz de colaborar con mujeres que pongan algo distinto y puedan fusionar estilos”.

La intérprete de 'Lo siento’ lleva más de veinte años de carrera, tiempo en el que ha demostrado ser una de las figuras femeninas más influyentes del pop y la música urbana. Por su parte, Cazzu ha construido un espacio sólido dentro del trap latino y, tras convertirse en madre junto a Nodal, su proyección internacional no ha hecho más que crecer.

Mientras Belinda sigue consolidando su carrera internacional, Cazzu se posiciona como referente del trap latino tras convertirse en madre junto a Christian Nodal. | Crédito: Spotify

De concretarse, esta unión no solo significaría un dueto poderoso, sino también un momento histórico para la música latina, al reunir a dos artistas con trayectorias distintas, pero con la misma ambición: seguir conquistando escenarios y marcar tendencia.

Ahora, todo queda en manos de lo que ocurra en el estudio de grabación. Mientras tanto, los fans ya sueñan con lo que podría ser uno de los lanzamientos más explosivos del año.

