Ayer te informé que Margot Robbie se animó a contar cómo Colin Farrell la apoyó mientras estaba embarazada durante el rodaje de ‘A Big Bold Beautiful Journey’. Ahora te comento que el actor en cuestión recientemente decidió hablar sobre las cosas buenas que escuchó acerca de su coprotagonista antes de trabajar con ella en la mencionada cinta.

Para ir directo al tema es importante recalcarte que ahora mismo los dos artistas están en la etapa de promoción del filme. Es por eso que ambos asistieron al programa ‘Late Night with Seth Meyers’, donde acabaron demostrando que tienen un buen concepto del otro.

“Se oyen cosas a lo largo de los años, porque, como bien sabes, es una industria bastante pequeña”, llegó a decirle Colin Farrill al presentador Seth Meyers. “Así que conocí a gente que trabajó con Margot... y todos, hombres y mujeres, decían lo extraordinaria que era”, agregó.

Colin Farrell es un actor que nació el 31 de mayo de 1976 en Castleknock, Dublín, Irlanda. (Foto: kena betancur / AFP) / KENA BETANCUR

“¡Sin rodeos!”

Pero todo no quedó ahí, ya que luego resaltó las cualidades que tiene su colega y ha podido identificar por su propia cuenta. “No solo es evidente que es una actriz increíble, sino también lo amable, divertida y ‘una más del equipo’ que es. Lo cual siempre me excita. ¡Sin rodeos!”, expresó.

Colin Farrell y Margot Robbie en el estreno mundial de ‘A Big Bold Beautiful Journey’ en AMC Lincoln Square en la ciudad de New York. (Foto: kena betancur / AFP) / KENA BETANCUR

Tras ello, Colin Farrell continuó hablando muy bien de Margot Robbie, asegurando que lo bueno que había escuchado de su persona “se hizo evidente” en cuanto se conocieron. Además, resaltó que la relación entre ellos fue “muy fluida”.

Los halagos de Margot Robbie a Colin Farrell

Justo en ese momento, la recordada intérprete de ‘Barbie’ dijo: “Siempre he oído cosas sobre Colin. Todo el mundo habla de lo buen tipo que es. Obviamente sé que tiene talento y todo eso. Pero tengo muchos amigos que son miembros del equipo. De hecho, dos de mis mejores amigas trabajaron en una película con Colin como miembros del equipo. Y ellas también dijeron: ‘Es el ser humano más divino del planeta’”. Sin duda, ambos artistas se tienen un gran cariño. Si te interesa ver la entrevista completa, aquí te dejo el video de la misma para que lo aprecies.

