Hace unos días te conté que Lindsay Lohan reveló que hay un ‘Easter Egg’ de ‘Mean Girls’ (‘Chicas pesadas’, en español) en ‘Freakier Friday’ (‘Otro viernes de locos’), que es la secuela de ‘Freaky Friday’ (‘Un viernes de locos’). Ahora nuevamente escribo acerca de la actriz debido a que ella se pronunció sobre su regreso a Hollywood. ¿Quieres saber qué palabras utilizó? Entonces sigue leyendo esta nota.

Resulta que la artista compartió un video en su cuenta de TikTok (@lindsaylohan) en el que se sumó a la tendencia ‘You Look Happier’ (‘Te ves más feliz’). Esto para reflexionar acerca de cómo se siente a raíz de todo lo bueno que le está pasando.

Lindsay Lohan es una actriz, cantante, compositora, productora de cine y televisión, empresaria y activista estadounidense. (Foto: Don Arnold / WireImage / Getty Images) / Don Arnold

“Hago magia cinematográfica”

En el clip, Lindsay Lohan aparece caminando con un séquito detrás del escenario de un local. ¿Lo más llamativo? Nunca dejó de sonreír. “Gracias, vivo con maletas, uso tacones en todas las zonas horarias y hago magia cinematográfica. Como en los viejos tiempos, pero mejor”, se lee en la grabación, que está acompañada de la canción ‘You Belong with Me’ de Taylor Swift.

Cabe mencionar que Lindsay Lohan ha sido y sigue siendo el centro de atención en Hollywood y en muchas partes del mundo debido al estreno de ‘Freakier Friday’, que le ha permitido trabajar después de mucho tiempo con su gran amiga Jamie Lee Curtis.

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan en el estreno australiano de ‘Freakier Friday’ en Event Cinemas Bondi Junction el 5 de agosto de 2025 en Sídney, Australia. (Foto: Brendon Thorne / Getty Images) / Brendon Thorne

¿Qué sucede en ‘Freakier Friday’?

La cinta en cuestión ha sido muy esperada por los fans de la primera entrega, ya que en el filme de 2003, la adolescena ‘Anna Coleman’ (Lindsay Lohan) intercambió cuerpos con su madre ‘Tess Coleman’ (Jamie Lee Curtis). En el caso de la nueva película, de acuerdo al tráiler de la misma, ‘Anna’ llega a intercambiar lugares con su hija ‘Harper’ (Julia Butters), mientras que ‘Tess’ intercambia con la futura hermanastra de ‘Harper’, ‘Lily’ (Sophia Hammons). ‘Freakier Friday’ ya está en cines.

Películas destacadas de Lindsay Lohan

‘Mean Girls’ o ‘Chicas pesadas’ (2004)

‘The Parent Trap’ o ‘Juego de gemelas’ (1998)

‘Freaky Friday’ o ‘Un viernes de locos’ (2003)

‘Herbie: Fully Loaded’ o ‘Herbie a toda marcha’ (2005)

‘Just My Luck’ o ‘Golpe de suerte’ (2006)

‘Georgia Rule’ o ‘Las reglas de Georgia’ (2007)

‘Irish Wish’ o ‘Un deseo irlandés’ (2024)

‘Our Little Secret’ o ‘Nuestro secretito’ (2024)

‘The Canyons’ o ‘Tentaciones oscuras’ (2013)

‘Scary Movie 5’ (2013)

