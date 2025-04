En abril de 2024, Deadline informó que Steve Buscemi se uniría al elenco de ‘Wednesday’ y luego un avance de la producción mostró que dicho actor iba a interpretar a ‘Barry Dort’. Debido a que este 2025 se estrenará la segunda temporada de la mencionada serie de Netflix, las grabaciones ya finalizaron y dicho artista recientemente reveló cómo fue trabajar con Jenna Ortega, que es la protagonista. ¿Quieres saber qué dijo? Continúa leyendo esta nota.

Para profundizar en el tema, te cuento que Buscemi asistió a la Cena Familiar para recaudar fondos organizada por Exploring the Arts, una organización sin fines de lucro fundada por Tony Bennett, en la Fundación Angel Orensanz de New York. En dicho lugar, él conversó con People y ahí brindó unas declaraciones sobre su compañera.

“Una actriz maravillosa”

“(Jenna Ortega) es genial”, aseguró el actor, que después no dudó en llenar de halagos a la actriz. “Es tan aguda, divertida y con los pies en la tierra. Y una actriz maravillosa, una compañera de escena maravillosa. La mejor”, agregó.

Jenna Ortega es una actriz estadounidense que comenzó su carrera desde pequeña, obteniendo reconocimiento gracias al papel de ‘Jane Villanueva’ en la serie ‘Jane the Virgin’. (Foto: Alberto E. Rodriguez / Getty Images) ×

Steve Buscemi también señaló que si bien no hay mucho que pueda revelar sobre la segunda temporada de ‘Wednesday’, puede manifestarles a los fans que no quedarán decepcionados al verla. “Todo muy secreto, como dicen, pero creo que será una gran temporada, y me encantó trabajar en ella”, expresó.

Para Steve Buscemi, Jenna Ortega es “divertida” y alguien “con los pies en la tierra”. (Foto: Michael Tullberg / Getty Images) ×

Si te preguntas en qué mes de 2025 se estrenará la segunda temporada de ‘Wednesday’ en Netflix, lamento decirte que eso no se sabe, al menos de momento. Pero definitivamente estará disponible este año, así que solo queda esperar un anuncio.