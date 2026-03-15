Cada año, antes de que se anuncie la lista oficial de nominados a los Premios Oscar en enero, ocurre un complejo proceso detrás de cámaras para determinar qué películas merecen competir por el galardón. Reducir cientos de producciones elegibles a solo unos pocos nominados es una tarea exigente que la Academia realiza cuidadosamente.

Los Premios de la Academia, conocidos popularmente como los Oscar, son organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas desde 1929. Con el paso de los años, el sistema de selección se volvió más riguroso y hoy incluye varias rondas de votación para elegir a los candidatos en más de 20 categorías.

Según explica la propia Academia en su sitio web, los votos se emiten mediante papeletas electrónicas confidenciales. Los resultados se mantienen en secreto hasta que se anuncian públicamente durante un evento especial previo a la ceremonia anual. En el caso de la edición número 98, la votación para las nominaciones comenzó en noviembre de 2025.

Los nominados de este año fueron revelados el 22 de enero por los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman. Después de ese anuncio, se abrió una nueva fase de votación para elegir a los ganadores finales, la cual comenzó el 26 de febrero y se cerró el 5 de marzo, apenas diez días antes de la ceremonia programada para el 15 de marzo.

Durante la etapa de nominaciones, los miembros solo pueden votar dentro de su especialidad, pero todos participan en la votación final para elegir a los ganadores. (Foto: AFP)

Para que una película pueda ser considerada en los Oscar, primero debe cumplir ciertos requisitos básicos. De acuerdo con el reglamento oficial, el filme debe proyectarse en una sala de cine de al menos una ciudad elegible de Estados Unidos durante un mínimo de siete días consecutivos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del mismo año. Además, la película debe tener una duración superior a los 40 minutos, salvo algunas excepciones específicas.

Las producciones que se estrenaron primero en televisión o en plataformas digitales, sin haber tenido un estreno inicial en cines, no pueden ser nominadas. Estas reglas buscan asegurar que las películas consideradas cumplan con los estándares tradicionales de exhibición cinematográfica.

Una vez cerrada la etapa de postulaciones, comienza el proceso de votación para definir a los nominados. En diciembre se realiza una primera votación preliminar para todas las categorías y luego se publican listas reducidas de candidatos en algunas de ellas. En diciembre de 2025, por ejemplo, la Academia anunció listas preliminares para 12 categorías.

La mayoría de las categorías de los Oscar incluye cinco nominados, aunque la categoría más importante, Mejor Película, puede tener hasta diez. Además, la Academia continúa incorporando nuevos premios: en 2026 debutará la categoría Logro en Casting, mientras que Logro en Diseño de Acrobacias está previsto para la ceremonia número 100 en 2027.

Desde 2026, los votantes deberán ver todas las películas nominadas en una categoría antes de emitir su voto. (Foto: AFP)

Solo los miembros de la Academia pueden participar en la votación de los Oscar. La organización cuenta con 20 ramas diferentes que representan distintas áreas del cine, como actores, directores, guionistas, productores y editores. Durante la etapa de nominaciones, los miembros solo pueden votar en la categoría correspondiente a su especialidad, aunque para elegir a los ganadores finales todos pueden votar en todas las categorías.

En algunas categorías específicas, como Mejor Cortometraje Animado, Mejor Película Internacional y Mejor Cortometraje de Acción Real, los votantes deben ver todas las películas de la lista antes de poder emitir su voto. Esta norma se amplió en abril de 2025, cuando la Academia anunció que ahora los miembros deberán ver todas las películas nominadas de una categoría para poder votar en la ronda final. La edición de 2026 será la primera en aplicar esta regla.

Algunos miembros ya seguían esta práctica incluso antes de que fuera obligatoria. La actriz Kirsten Dunst comentó en una entrevista en 2022 que ya había visto todas las películas nominadas.

La ceremonia número 98 de los Premios Oscar se celebrará el 15 de marzo. El comediante Conan O’Brien volverá como presentador del evento, que será transmitido en vivo por la cadena ABC y también estará disponible en streaming a través de Hulu.

LISTA COMPLETA DE NOMINADOS A LOS OSCARS 2026

Mejor Película

Los pecadores (Sinners) – La gran favorita con 16 nominaciones

– Una batalla tras otra (One Battle After Another)

Marty Supreme

Frankenstein

Valor sentimental (Sentimental Value)

Hamnet

Bugonia

F1

El agente secreto

Sueños de trenes (Train Dreams)

Mejor Dirección

Ryan Coogler – Los pecadores

– Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

– Chloé Zhao – Hamnet

– Joachim Trier – Valor sentimental

– Josh Safdie – Marty Supreme

Mejor Actor Principal

Michael B. Jordan – Los pecadores

– Timothée Chalamet – Marty Supreme

– Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra

– Ethan Hawke – Blue Moon

– Wagner Moura – El agente secreto

Mejor Actriz Principal

Emma Stone – Bugonia

– Jessie Buckley – Hamnet

– Renate Reinsve – Valor sentimental

– Rose Byrne – Si pudiera, te daría una patada

– Kate Hudson – Song Sung Blue

Mejor Actor de Reparto

Delroy Lindo – Los pecadores

– Benicio del Toro – Una batalla tras otra

– Sean Penn – Una batalla tras otra

– Jacob Elordi – Frankenstein

– Stellan Skarsgård – Valor sentimental

Mejor Actriz de Reparto

Wunmi Mosaku – Los pecadores

– Teyana Taylor – Una batalla tras otra

– Elle Fanning – Valor sentimental

– Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental

– Amy Madigan – Weapons

Otras categorías destacadas

Mejor Película Internacional: El agente secreto (Brasil), Sirât (España), Un simple accidente (Francia), Valor sentimental (Noruega), La voz de Hind (Túnez).

(Brasil), (España), (Francia), (Noruega), (Túnez). Mejor Película Animada: Zootopia 2 , Elio , Arco , K-Pop Demon Hunters , La pequeña Amélie .

, , , , . Mejor Casting (Nueva Categoría): Los pecadores, Una batalla tras otra, Hamnet, Marty Supreme, El agente secreto.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí