Las cosas cada vez están más picantes en “La casa de los famosos All-Stars”. Si bien, los ánimos se encuentran más caldeados que nunca en la convivencia, afuera los seguidores de cada habitante, que aún permanece en el show, también juegan una batalla aparte, por lo que no dudan en apoyar a su favorito para que gane el ansiado maletín de US$200,000; no sólo eso, están dispuestos a sacar las garras cuando alguien hable mal de su participante, tal como ocurrió con el equipo de Dania Méndez, que no dudó ni un momento en lanzar un comunicado urgente. ¿Qué dice y a quién está dirigido? A continuación, más detalles.

Antes te precisamos que Méndez formó parte de la tercera temporada del show de Telemundo, convirtiéndose en la décimo primera eliminada después de 77 días, debido a su forma de ser y haber dado de qué hablar durante su estadía fue llamada para la versión “All-Stars”, donde sigue en carrera, a poco de llegar a la final. Ella forma parte del cuarto Tierra, que tras haberse cerrado se instaló en Agua junto con Alfredo Adame.

EL COMUNICADO QUE LANZÓ EL EQUIPO DE DANIA MÉNDEZ

Aunque el juego de Dania Méndez no ha gustado en algunos competidores, su “Ejército” – tal como llama a sus más fieles fans – no ha dudado en darle todos sus votos para bajarla del zoom las veces que ha estado nominada, motivo por el que se ha consolidado como una de las participantes más fuertes. Sin embargo, quienes han sido eliminados e incluso otras celebridades se han lanzado contra ella por la manera en la que ha actuado en la casa, algo que no ha sido tolerado por su equipo que emitió un comunicado levantando su voz.

A través de la cuenta oficial de Instagram de la chica reality señalaron: “Queremos dejar muy claro que el Team Dania, tanto fuera como dentro de ‘La Casa de los Famosos All-Star’, no tiene ni tendrá como objetivo tirar hate a ningún participante. Así como Dania ha demostrado empatía, autenticidad y profesionalismo en cada paso que da dentro de la casa, nosotros aquí afuera seguimos su ejemplo”.

“Nos enfocamos en lo positivo, en celebrar sus logros, su juego limpio y su esencia. No vamos a caer en provocaciones ni en dinámicas negativas. Seremos excelentes jugadores también fuera de la casa, apoyando con respeto, con inteligencia emocional y con muchísima admiración a Dania. Gracias a todos los que comparten estos valores con nosotros. Sigamos construyendo una comunidad basada en el respeto, la empatía y la admiración por el gran ser humano y jugadora que es Dania”, concluye el comunicado.

¿A QUIÉN ESTABA DIRIGIDO EL COMUNICADO DEL EQUIPO DE DANIA MÉNDEZ?

Aunque en el comunicado no se menciona a ninguna persona a la que iba dirigido el mensaje, sino se presenta de manera general, muchos deducen que era para Manelyk González, quien se convirtió en la décimo cuarta eliminada del show el 12 de mayo. ¿Por qué? Porque se refirió a ella en una de sus transmisiones en vivo.

Todo comenzó cuando señaló quiénes no merecían estar en el programa. En su lista se encontraban Paula, Rosa y Dania, para luego lanzarse contra esta última.

“¡Qué ped* wey! [toma su café]. ¿Me explican qué ped* con Dania? O sea, quedé frozen, fría para los que no hablan inglés… hielo, ice. ¡Wey, me detesta, no me soporta, me odia! Le cag* todo de mí, o sea habla pestes pestes pestes, pero bueno, así le irá afuera”, dijo la popular Pajarita.

Ante esta afrenta contra Méndez, su equipo no dudó en defenderla por los comentarios que se lanzan en su contra, toda vez que ella aún no puede defenderse porque se encuentra dentro de “La casa de los famosos All-Stars”; es decir, está aislada sin recibir contacto del exterior.

