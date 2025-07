A pocos días de cumplir 33 años, Selena Gomez brindó un reflexivo mensaje a sus seguidores respecto a las distintas experiencias que consiguió en el año 2024, calificándolo como “el año más hermoso de su vida”. ¿Qué escribió la famosa celebridad en su cuenta de Instagram? El mensaje completo te lo compartiré en los siguientes párrafos.

Según Billboard, la actriz realizó este fin de semana una fiesta de cumpleaños en Los Ángeles, a pesar de no ser su día central. Esto se corroboró con las 10 fotografías que Selena publicó en su cuenta de dicha red social, en compañía de su círculo íntimo.

En estas fotos, se la ve besándose con su pareja Benny Blanco y posando junto a Taylor Swift, con quien mantiene un fuerte vínculo amical fuera de la música.

A finales del 2023, Selena Gomez y Benny Blanco habían iniciado su historia de amor. (Crédito: @selenagomez | Instagram)

Cuál fue el mensaje que compartió Selena Gomez

La intérprete de ‘Calm Down’ expresó que ha sido un increíble viaje y consideró que el año pasado fue el mejor que ha vivido hasta el momento.

Selena Gomez y Taylor Swift mantiene un fuerte vínculo amical. (Crédito: @selenagomez | Instagram)

“Gracias por tu inquebrantable amor y bondad. Ya sea que me hayas animado desde los banquillos, compartido en mis altibajos, o simplemente ofreciste un oído escuchando, has hecho este año inolvidable. Me siento extremadamente honrada y locamente agradecida por todo tu amor”, se lee en esta publicación que parece un mensaje de amor a su actual pareja.

Finalmente, detalló que se siente motivada y llena de esperanzas por saber lo que vendrá en el futuro. También espera crear “nuevos recuerdos” con todas las personas que la aprecian.

Selena Gomez habría celebrado su fiesta de cumpleaños de manera anticipada con su círculo más íntimo. (Crédito: @selenagomez | Instagram)

¿Cuándo es el cumpleaños de Selena Gomez?

Si eres un verdadero fanático de Selena Gomez, sabrás que su cumpleaños número 33 no se celebra el 19 o 20 de julio. Como te indiqué en el párrafo anterior, ella celebró su fiesta de manera anticipada en uno de estos días, pero su cumpleaños central es el martes 22 de julio.

