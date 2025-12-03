El Super Bowl 2026 comienza a tomar forma y, como cada año, el show de medio tiempo (halftime show) vuelve a ser el centro de todas las miradas. La National Football League (NFL) anunció oficialmente que ya está lista la alineación musical que encenderá el escenario del Levi’s Stadium este 8 de febrero de 2026, en el evento deportivo más visto de Estados Unidos.

Bad Bunny será el protagonista absoluto del espectáculo, marcando un nuevo hito en su carrera al adueñarse del escenario más grande del entretenimiento mundial. Pero el show no girará en torno a él solamente: la NFL confirmó que el espectáculo incluirá a otros artistas con roles fundamentales que harán crecer aún más la expectativa.

Tres artistas fueron los elegidos para acompañar la programación musical del día, y su participación abrirá oficialmente la jornada antes de la presentación estelar de Bad Bunny. Según la organización, el evento será transmitido por Telemundo, Peacock y NBC.

De acuerdo con la información publicada en la página oficial de la NFL, cada artista tendrá un rol específico durante la ceremonia previa al juego.

Charlie Puth interpretará The Star-Spangled Banner , el himno nacional de Estados Unidos.

interpretará , el himno nacional de Estados Unidos. Brandi Carlile cantará America the Beautiful , una de las canciones patrióticas más icónicas del país.

cantará , una de las canciones patrióticas más icónicas del país. Coco Jones entonará Lift Every Voice and Sing, conocido como el Himno Nacional Negro.

Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones serán quienes acompañarán a Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. | Crédito: AFP

Además, la liga señaló que cada una de estas presentaciones contará con interpretación en lengua de señas: Fred Beam acompañará tanto el himno nacional como Lift Every Voice and Sing, mientras que Julian Ortiz hará lo propio con America the Beautiful, todo en American Sign Language.

Las trayectorias de quienes acompañarán a Bad Bunny

Charlie Puth, cuatro veces nominado al Grammy, llega al Super Bowl en un momento crucial de su carrera, ya que su presentación coincidirá con el lanzamiento de su cuarto álbum, Whatever’s Clever!, programado para el 6 de marzo de 2026. El artista es reconocido por éxitos globales como “Attention”, “We Don’t Talk Anymore” y “See You Again”.

Por su parte, Brandi Carlile, ganadora de 11 premios Grammy, sigue acumulando reconocimientos gracias a su disco Returning to Myself. Además, está nominada junto a Elton John por “Who Believes in Angels?” y también compite con el tema “Never Too Late”.

En tanto, Coco Jones, una de las voces más destacadas del R&B actual, se coronó con un Grammy en 2024 por su éxito “ICU”. Su álbum debut Why Not More? ya figura entre los favoritos para la próxima edición de premios. A esto se suma su papel como Hilary Banks en la serie Bel-Air, que se prepara para su temporada final.

“Estos artistas aportan una voz distintiva a este momento, ayudando a marcar el tono para un día que cautivará a fans alrededor del mundo”, afirmó Jon Barker, vicepresidente senior de producción global de eventos de la NFL, destacando la importancia de esta alineación.

Bad Bunny promete un espectáculo inolvidable en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. | Crédito: Ricardo ARDUENGO / AFP

Trump critica la elección de Bad Bunny

Pese al entusiasmo general, la elección de Bad Bunny también ha generado polémica. Tras el anuncio inicial de la NFL a finales de septiembre, el presidente Donald Trump criticó duramente la decisión durante una entrevista en el programa Greg Kelly Reports del canal Newsmax, calificándola de “absolutamente ridícula”.

Kelly había afirmado que el artista “odia al ICE” y que “acusa de racismo a todo lo que no le gusta”, sugiriendo incluso que el público podría boicotear el evento. Trump respondió en la misma línea: “No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo”.

