George Clooney es un actor de Hollywood muy conocido por sus papeles dramáticos, pero también por los personajes que ha llegado a interpretar en comedias románticas, como ‘One Fine Day’ (1996) y, más recientemente, ‘Ticket to Paradise’ de 2022, junto a su amiga Julia Roberts. El tema aquí es que él ya decidió no hacer películas de este último tipo y en una reciente entrevista reveló el motivo.

George Clooney y las cosas diferentes para él en términos de su carrera

En diálogo con Jon Wertheim en 60 Minutes, Clooney recordó su etapa como “el hombre más sexy del año” a principios de los 2000. Si bien sostuvo que eso fue un gran momento en su vida, reconoce que ahora las cosas son diferentes para él en términos de su carrera.

“Mira, tengo 63 años. No intento competir con actores de 25 años”, expresó. “Ese no es mi trabajo. Ya no hago películas románticas”, indicó después el actor que ha ganado el Oscar en dos ocasiones. La primera en 2005 en la categoría Mejor actor de reparto por su papel en ‘Syriana’ y la segunda en 2013, cuando recibió la estatuilla por la producción de ‘Argo’ en la categoría Mejor película.

George Clooney fue nominado dos veces para los premios Emmy por su interpretación del ‘Dr. Doug Ross’ en la galardonada serie de televisión ‘ER’. (Foto: Bruce Glikas / Getty Images)

Cabe mencionar que a principios de este año George Clooney debutó en Broadway. Todo por el estreno de ‘Good Night, and Good Luck’, una adaptación teatral basada en la película de 2005 con el mismo nombre y donde el actor también participó.

George Clooney es la única persona que ha sido nominada a los Oscar en seis categorías diferentes: Mejor película, Mejor director, Mejor guión original, Mejor guión adaptado, Mejor actor principal y Mejor actor de reparto. (Foto: John Lamparski / Getty Images)

De acuerdo a información brindada por People, en la pantalla grande Clooney interpretó al productor ‘Fred Friendly’, pero en el escenario dio vida a ‘Murrow’, un papel que le permitió a David Strathairn ser nominado al Oscar en 2006.