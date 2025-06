Pedro Pascal, como muchos de los grandes actores de Hollywood, ha tenido papeles muy significativos. Uno de ellos, sin duda, es el de ‘Oberyn Martell’ en ‘Game of Thrones’. Precisamente, hace poco el artista se animó a hablar sobre la importancia de haber interpretado a ese personaje. ¿Qué dijo exactamente? Pues eso lo averiguarás en las siguientes líneas.

En una entrevista con Vanity Fair, que se puede apreciar en un video compartido en YouTube por el citado medio, el actor habló sobre su paso por ‘The Last of Us’, así como también de su pronta aparición en cines con ‘The Fantastic Four’, pero lo que más llamó la atención fue lo que dijo acerca de su participación en la ya mencionada serie de televisión.

“Fue un punto de inflexión”, expresó Pedro Pascal sobre su elección para ‘dar vida’ a ‘Oberyn Martell’, un príncipe de ‘Dorne’ que aparece en la cuarta temporada de ‘Game of Thrones’, que se emitió en 2014. “Creo que es la razón por la que estoy aquí ahora. No creo saberlo. Todavía no puedo creer que (los showrunners) David Benioff y Dan Weiss se arriesgaran”, indicó después.

Pedro Pascal interpretando a ‘Oberyn Martell’ en la serie ‘Game of Thrones’. (Foto: HBO / YouTube)

“Les estoy en deuda por mi carrera”

“Podrían haber contratado, no sé, a quien quisieran, y de hecho se fijaron en alguien con mucha experiencia en teatro regional, off-Broadway y series de televisión para que aceptara un papel así en la cima de su popularidad. Y hasta el día de hoy, les estoy en deuda por mi carrera”, agregó el artista, que también le dio crédito a su mejor amiga Sarah Paulson, quien hizo posible que su cinta de audición llegara a Amanda Peet, quien está casada con David Benioff.

Pedro Pascal es un actor de cine, teatro y televisión, actor de voz y director de escena chileno nacionalizado estadounidense. (Foto: Jeff Spicer / Getty Images)

Como Pedro Pascal era muy fan de ‘Game of Thrones’, él considera que si su papel de ‘Oberyn Martell’ no hubiera transformado su carrera, igual la serie iba a seguir siendo especial para él, ya que “estaba obsesionado” con ella. “¿Poder ir y estar con este elenco y en esas locaciones con un vestuario cómodo y un papel tan bueno? Para ser honesto, no podía creer lo que me estaba pasando”, aseveró.

La escena que hizo en ‘Game of Thrones’ y lo impactó

Con respecto a la escena que protagonizó en ‘Game of Thrones’ y que lo dejó atónito, te digo que es una que aparece en el episodio 6 (‘Las leyes de los dioses y los hombres’) de la temporada 4. “Estaba sentado en la sala del trono durante el juicio de ‘Tyrion’ y tenía una vista de todos y estaba con todos estos personajes principales y fue una locura”, recordó. Sin duda, un momento inolvidable para él.

