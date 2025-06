Desde el lanzamiento del tráiler de ‘Blanca Nieves’, Rachel Zegler recibió críticas racistas por interpretar al clásico personaje de Disney, las mismas que aumentaron considerablemente cuando la película se estrenó en cines en marzo de este año. Aquellos comentarios negativos causaron un gran daño en la actriz, que para sanar tuvo que pedir ayuda a un psiquiatra. Justamente sobre ello vamos a profundizar en esta nota.

El hecho de haberse comunicado con un profesional es algo que la propia artista de 24 años no se arrepiente de haber realizado. Ella habló acerca de esa experiencia con la revista i-D, asegurando que esa persona sin duda fue de mucha ayuda.

“Mi maldito psiquiatra me ha acompañado en todo esto”, aseguró Rachel Zegler, quien necesitó que alguien le recordara que lo que estaba pasando no era algo normal. “Esa frase hizo maravillas en mí en muchas situaciones de mi vida”, recalcó la actriz.

Rachel Zegler interpretó a ‘Blanca Nieves’ en la película que lleva el mismo nombre del personaje y que se estrenó en marzo de este año. (Foto: Phillip Faraone / VF25 / Getty Images for Vanity Fair)

Con respecto al haber tomado medicamentos para la ansiedad, ella señaló que la decisión “fue realmente un cambio radical, porque simplemente no estaba funcionando. Y quería que funcione de una manera que me hiciera sentir segura de mi forma de desenvolverme en el mundo”.

“Elijo la positividad, la luz y la felicidad”

Eventualmente, Rachel Zegler pudo racionalizar cosas que antes parecían grandes e insuperables. “Creo que la mentalidad de víctima es una elección, y yo no la elijo. Tampoco elijo la maldad ante ella. No elijo la negatividad ante ella. Elijo la positividad, la luz y la felicidad. Y creo que, a veces, la felicidad es absolutamente una elección, y cada día me despierto y pienso que tengo mucha suerte de vivir la vida que vivo”, aseveró.

Rachel Zegler es una actriz y cantante que nació en Hackensack, New Jersey, Estados Unidos. (Foto: Raymond Hall / GC Images / Getty Images)

¿Cuánto cuesta un psiquiatra en Estados Unidos?

A raíz de lo expresado por la artista, es necesario mencionar que consultar con un psiquiatra que acepte seguros “siempre será la opción más económica”, según señaló Thriveworks, una empresa estadounidense que ofrece servicios de terapia y psiquiatría. “Por lo tanto, si tiene seguro, consulte con su aseguradora, quien podría ofrecerle un presupuesto. O bien, llame a la oficina o al número de contacto del psiquiatra y, según los servicios que necesite, podrían informarle”, indicó la fuente, subrayando que “el costo exacto dependerá del seguro que acepte el psiquiatra y de la cobertura de su póliza”.

Ten en cuenta, además, que las tarifas por hora de los psiquiatras variarán según la ubicación del proveedor, los servicios que prestan, el nivel de experiencia del proveedor, si la visita está cubierta por el seguro y otras variables únicas. “Por lo general, un psiquiatra o proveedor de servicios psiquiátricos cobra tarifas de autopago de entre $100 y $500, con una mediana de $200 por hora en promedio. Los proveedores con mayor experiencia y conocimientos suelen cobrar tarifas por hora más altas”, precisó Thriveworks.

La importancia de la salud mental

La salud mental, según MedlinePlus, es importante para el bienestar individual y social, ya que les permite a las personas desarrollar sus habilidades, afrontar adecuadamente el estrés, aprender, trabajar y contribuir de manera significativa a la comunidad. Cuidar la salud mental es, en definitiva, fundamental para una vida plena y productiva, tanto a nivel personal como profesional.

