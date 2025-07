Pamela Anderson es una actriz sumamente conocida que en las últimas horas ha llamado la atención en el mundo del espectáculo debido a que reveló su “conexión muy sincera” con Liam Neeson, quien es su coprotagonista en el reinicio de ‘The Naked Gun’ (‘¿Y dónde está el policía?’). Si te interesa saber cuáles fueron las exactas palabras de la artista, no te vayas de esta nota.

A raíz del pronto estreno de la mencionada película, Pamela Anderson conversó con Entertainment Weekly, y ahí brindó detalles sobre la renovada franquicia de comedia anteriormente liderada por Leslie Nielsen y Priscilla Presley en tres cintas (‘The Naked Gun: From the Files of Police Squad!’ de 1988, ‘The Naked Gun 2 1/2: The Smell of Fear’ de 1991 y ‘The Naked Gun 33 1/3: The Final Insult’ de 1994). Pero aquí nos vamos a centrar en lo que dijo sobre su colega luego de haber trabajado con él.

Pamela Anderson es una actriz y modelo de glamour canadoestadounidense. (Foto: Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue)

Es “un verdadero artista”

“Creo que tengo un amigo para siempre en Liam. Y definitivamente tenemos una conexión muy sincera, muy cariñosa, y él es un buen chico”, aseguró la actriz al citado medio estadounidense. Ya más adelante recalcó que Neeson es “un verdadero artista”, y hasta se animó a mencionar una parte de su currículum.

Liam Neeson es un actor que nació el 7 de junio de 1952 en Ballymena, Irlanda del Norte. (Foto: Michael Loccisano / Getty Images)

“Ha hecho más de cien películas”

“Él viene del teatro y de ‘La lista de Schindler’, y ha hecho más de cien películas. Yo, por mi parte, hice las cosas al revés, venía de la televisión, y luego mi vida personal eclipsó mi vida profesional”, manifestó Pamela Anderson. “Es curioso. Todos llegamos a este lugar de diferentes maneras, pero poder compartir esta experiencia con él es muy significativo y un gran honor”, agregó.

Los papeles de Pamela Anderson y Liam Neeson en ‘The Naked Gun’

Cabe mencionar que Pamela Anderson y Liam Neeson son los protagonistas de la nueva versión de ‘The Naked Gun’. En la cinta, la artista interpreta a un personaje llamado ‘Beth’, mientras que el actor ‘da vida’ al detective del escuadrón de policía de Los Ángeles, ‘Frank Drebin Jr.’, hijo de ‘Frank Dreblin de Nielson’, según People.

