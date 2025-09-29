La semana pasada tuve la oportunidad de hablarte acerca del momento en que a Scarlett Johansson se le ocurrió la idea de dirigir una película por primera vez. Hoy te vuelvo a mencionar a la artista porque Jessica Hecht ha sorprendido a todos al revelar cómo ha cambiado la recordada ‘Black Widow’ en los últimos años.

No vayas a creer que la actriz de 60 años habló sobre su colega durante una conferencia de prensa. En realidad lo hizo cuando estaba siendo entrevistada por People, justo en el estreno de la película ‘Eleanor the Great’ (donde interpreta a ‘Lisa’), que marca el debut de Scarlett como directora.

En aquella conversación, Jessica Hecht recordó cómo fue el reencuentro con su amiga. Sí, ambas se llevan muy bien. Por si no estabas enterado(a), la primera vez que trabajaron juntas fue hace más de una década. Para ser más exactos, compartieron escenario en 2010 en la obra de Broadway ‘A View from the Bridge’.

Según indicó, las dos hablaron sobre varios temas. “(Conversamos sobre) lo que comíamos, nuestros estómagos, nuestros pensamientos sobre las relaciones, sus hijos, mis hijos ya crecieron, pero los niños, su madre y su padre, y en realidad, la vida misma. El tipo de cosas de las que hablarías con alguien que crees que tiene una perspectiva hermosa”, recalcó.

Jessica Hecht es una actriz estadounidense que nació el 28 de junio de 1965 en Princeton, New Jersey, Estados Unidos. (Foto: Leonardo Munoz / AFP) / LEONARDO MUNOZ

Luego de ello, Jessica Hecht sostuvo que la estrella de ‘Jurassic World: Rebirth’, debido a que ahora es madre (de Cosmo, de 4 años, y Rose, de 11 años), posee una “perspectiva de lo que significa tener éxito”.

“Creo que una vez que eres madre, sientes de manera muy diferente —y es por eso que ella es tan perfecta para esta película (‘Eleanor the Great’)— lo que sientes que es tu responsabilidad hacia otra persona”, aseguró la actriz, que también señaló que su colega fue “la integrante del elenco más deliciosa”, cuando hicieron ‘A View from the Bridge’.

Scarlett Johansson es una actriz y directora estadounidense que nació el 22 de noviembre de 1984 en Manhattan, New York, Estados Unidos. (Foto: Jung Yeon-je / AFP) / JUNG YEON-JE

“Creo que una vez que tienes hijos…”

“Increíblemente, decía: ‘Quiero que todos sean felices y quiero hacer un excelente trabajo en la obra’. Y estaba tan decidida. Era una artista profundamente responsable. Ese es su modus operandi básico. Pero creo que una vez que tienes hijos, eres responsable como artista, pero también te interesa mucho ser una buena persona. Lo cual es, quiero decir, la evolución natural del ser humano”, agregó. En cuanto a su dinámica en el set con Scarlett Johansson como directora, la estrella de cine manifestó que fue “muy natural, muy fácil”.

“La respeto profundamente. Creo que también para mí es la sensación de que ha tenido una carrera cinematográfica extraordinaria. Siempre me fascina lo que la gente lleva en su ADN después de tanto tiempo en esa profesión. Me parece muy conmovedor, y que ella haga tan poco por expresar el arte de algo en lo que ha participado”, sentenció.

