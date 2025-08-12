Algunas figuras públicas, como Cristiano Ronaldo, logran vivir bajo los reflectores en varios aspectos. Porque sí, es fácil asociarlo únicamente con el fútbol, los goles espectaculares y sus cinco Balones de Oro, pero si nos detenemos un momento, nos damos cuenta de que su vida amorosa también ha sido todo un evento mediático. Y no es para menos: estamos hablando de uno de los hombres más reconocidos del planeta, cuya historia sentimental ha cruzado fronteras, pantallas y portadas de revistas.

El lunes 11 de agosto, su nombre volvió a estar en boca de todos porque Ronaldo hizo oficial oficial su propuesta de matrimonio a Georgina Rodríguez. Nueve años después de haber comenzado su romance, la modelo hispano-argentina le dijo que sí. Ambos lo anunciaron en redes sociales, y, como era de esperarse, la noticia ya está dando la vuelta al mundo. Pero detrás de este “sí, acepto” hay una cronología sentimental muy interesante que vale la pena recordar.

Y no lo digo por chisme, sino porque entender el camino amoroso de Cristiano Ronaldo nos permite conocer también cómo ha evolucionado como persona. Desde amores fugaces hasta relaciones duraderas, su historial amoroso ha sido tan mediático como su carrera en el Real Madrid o el Manchester United. Así que, si quieres conocer con quién estuvo vinculado el ícono portugués antes de Georgina, te lo cuento en este artículo.

Son una de las parejas más mediáticas y ahora alistan la boda. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez atraviesan su mejor momento. (Foto: Georgina Rodríguez / Instagram)

IRINA SHAYK: UNA RELACIÓN DE ALTOS VUELOS (2010–2015)

La historia con Irina Shayk fue probablemente la más mediática antes de Georgina. Ronaldo y la supermodelo rusa se conocieron en una sesión de fotos para Armani Exchange y, desde ahí, se volvieron inseparables durante casi cinco años. Fue una de esas relaciones en las que ambos brillaban por separado, pero juntos generaban un magnetismo increíble. Alfombras rojas, galas de premios, partidos… siempre estaban bajo los focos.

Se decía que la ruptura en 2015 tuvo que ver con diferencias en cuanto a prioridades personales. Algunos medios mencionaron incluso tensiones con la madre de Ronaldo. Sea como sea, después de su separación, ambos siguieron adelante exitosamente por caminos distintos. Para muchos fans, esa fue la pareja “de película” de Cristiano.

Irina Shayk en el Festival de Cannes de 2023 (Foto: Irina Shayk / Instagram)

NEREIDA GALLARDO: ROMANCE FUGAZ EN SU ETAPA EN EL MANCHESTER UNITED (2008)

Antes de Irina, Ronaldo tuvo una relación muy comentada con Nereida Gallardo, una modelo española que apareció en su vida en 2008. Fue una de esas historias cortas pero intensas. En ese entonces, él brillaba en el Manchester United y la prensa de farándula no le perdía la pista. Lo que empezó como un romance de verano se tornó mediático rápidamente.

Después de su ruptura, Nereida no dudó en hablar con la prensa, lo que generó aún más revuelo. La relación duró poco, pero fue una de las más seguidas por los tabloides europeos durante ese año.

Nereida Gallardo tuvo una corta relación con Cristiano Ronaldo (Foto: Nereida Gallardo / Instagram)

GEMMA ATKINSON: LA DISCRECIÓN BRITÁNICA (2007)

La actriz y modelo británica Gemma Atkinson también fue parte del historial amoroso de Cristiano. Fue en 2007, en plena ebullición de su carrera en Inglaterra. Ella era conocida por sus apariciones en televisión y realities, y aunque su historia con Ronaldo fue muy breve, causó bastante revuelo.

Gemma luego contó que su relación fue más “inocente” de lo que muchos pensaban, y que los medios la habían exagerado. Aun así, los fans no olvidan ese capítulo breve pero significativo.

Gemma Atkinson tuvo una corta relación con Cristiano Ronaldo cuando él jugada en el Manchester United de Inglaterra (Foto: Gemma Atkinson / Instagram)

MERCHE ROMERO: AMOR LUSO BAJO PRESIÓN (2005–2006)

Una de las primeras relaciones públicas de Ronaldo fue con Merche Romero, una presentadora portuguesa bastante popular en ese entonces. Él tenía apenas 20 años y estaba comenzando a hacerse un nombre en el Manchester United, mientras que ella ya era una figura consolidada en Portugal.

La diferencia de edad (nueve años) fue muy comentada, pero ambos se mostraban relajados y felices en público. Finalmente, la presión mediática se volvió insostenible y el noviazgo llegó a su fin.

Merche Romero es una de las primeras novias e Cristiano Ronaldo (Foto: Merche Romero / Instagram)

RUMORES QUE NUNCA FUERON CONFIRMADOS

Kim Kardashian: El rumor más hollywoodense (2010)

También hay un capítulo con Kim Kardashian. Fue en 2010, cuando ella fue vista cenando con Ronaldo en Madrid. Las fotos de los paparazzi desataron todo tipo de rumores, y aunque nunca se confirmó nada oficialmente, muchos creen que hubo algo entre ellos. Fue un “cruce de titanes” entre la telerrealidad estadounidense y el fútbol europeo.

Andressa Urach: Un relato sin confirmación (2013)

La modelo brasileña Andressa Urach también afirmó haber tenido un romance con Cristiano en 2013. Según sus palabras, se conocieron en Madrid y pasaron tiempo juntos en privado. Aunque Ronaldo nunca lo confirmó, la historia fue ampliamente cubierta en Brasil y Portugal. ¿Verdad o no? Es difícil saberlo. Pero el ruido mediático fue real.

Bipasha Basu: El momento viral con sabor a Bollywood (2007)

En 2007, la actriz india Bipasha Basu fue fotografiada con Ronaldo en Lisboa. Las imágenes sugerían cierta cercanía, y los rumores no tardaron en explotar en la prensa india. Años después, ella aclaró que solo eran amigos y que el momento fue malinterpretado por los medios. Aun así, ese episodio quedó grabado en la memoria colectiva.

Otros nombres en la lista: Paris Hilton, Rita Pereira, Soraia Chaves, Mirella Grisales...

A lo largo de los años, también se ha vinculado a Ronaldo con varias celebridades de diferentes países, como la socialité estadounidense Paris Hilton, las actrices portuguesas Rita Pereira y Soraia Chaves, o la modelo colombiana Mirella Grisales. En muchos casos, se trató más de rumores que de confirmaciones, pero todas estas historias sirvieron para alimentar esa imagen de ídolo global rodeado de glamour.

