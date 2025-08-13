La historia de amor entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, que lleva casi una década, ha dado un nuevo paso con la propuesta de matrimonio sellada con un anillo que podría alcanzar los US$10 millones. Sin embargo, en medio del revuelo de las fotos románticas y las declaraciones públicas, ha salido a la luz un presunto pacto económico que ha causado gran revuelo.

Georgina Rodríguez reveló la noticia de su compromiso en Instagram, donde coloca un mensaje que dice “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, acompañado de la imagen donde se ve su mano con un enorme anillo de compromiso sobre la de Cristiano. Si bien, la mediática pareja se ve sólida desde el 2016, de todos modos tiene un “plan B” -por si el amor se acaba- y este deja muy bien parada a “Gio”.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez es una pareja mediática (Foto: Georgina Rodríguez/ Instagram)

¿QUÉ INDICA EL ACUERDO PRENUPCIAL ENTRE CRISTIANO RONALDO Y GEORGINA RODRÍGUEZ?

Según la revista portuguesa TV GUIA, no se trata de un acuerdo prenupcial en sentido legal, sino de un pacto que habría sido firmado tras el nacimiento de la primera hija de ambos, Alana Martina, con la intención de proteger tanto el patrimonio de Cristiano como la estabilidad de Georgina. Estos son los detalles:

La modelo e influencer argentina recibiría una pensión vitalicia de US$114,000 mensuales en caso de separación. Una cifra que, para ponerlo en perspectiva, supera el salario anual de muchos futbolistas profesionales.

Georgina pasaría a ser la propietaria exclusiva de la mansión familiar en La Finca, una de las zonas más exclusivas de Madrid. Esta residencia, símbolo del lujo y privacidad de la pareja, quedaría bajo su nombre como garantía de estabilidad para ella y sus hijos.

Así se ve por dentro la mansión que tienen en Madrid, la cual se vio en la serie "Soy Georgina" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL ACUERDO ENTRE CRISTIANO RONALDO Y GEORGINA RODRÍGUEZ ANTE UNA POSIBLE SEPARACIÓN?

Para muchos, este acuerdo refleja que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han buscado blindar su vida familiar frente a cualquier eventualidad, demostrando que el amor también puede ir de la mano de la planificación.

