La imagen que muchos esperaban y que se ha vuelto tendencia mundial. En menos de una hora, la foto de un impresionante diamante de valor incalculable superó el millón de ‘me gustas’ y es que no se trata de cualquier anillo de compromiso, sino del que Cristiano Ronaldo le acaba de entregar a Georgina Rodríguez confirmando que pronto habrá boda. Sí, una de las parejas más mediáticas se casa y aquí recordaremos cómo fue la primera vez que se vieron y cómo inició la historia de amor que ya lleva 9 años y una familia conformada por cinco hijos (tres hijos de Cristiano y dos niñas fruto de su amor). Aquí los detalles que necesitas saber.

La encargada de anunciar la feliz noticia este lunes 11 de agosto fue la modelo y empresaria quien usó sus redes sociales para mostrar la instantánea en la que aparecen su mano y la de su ahora prometido y la frase: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

En ella no solo llama la atención que están en una cama con sábanas blancas, los tatuajes de ella o la bien cuidada manicure, sino el impresionante diamante de talla oval de más de un centímetro de largo y con pequeños diamantes a ambos lados. Sin duda, un real lujo y máxima demostración de amor que llega desde Riyadh, la capital de Arabia Saudita donde están viviendo una nueva etapa luego de que el futbolista se uniera al club Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez. (Foto: @georginagio / Instagram)

La historia de amor de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: la primera vez que se vieron

La feliz pareja acaba de dar un paso más en su historia de amor y quieren hacerlo rodeados de sus hijos, quienes son su prioridad. Tras 9 años de romance, ahora empezarán los preparativos para la esperada boda donde Cristiano Jr, Eva, Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda también serán protagonistas, pero, ¿cómo inició esta relación?

Para esto vamos a recordar lo que la propia Georgina Rodríguez contó en su docuserie de Netflix, ‘Soy Georgina’. “Fue un jueves de verano. Trabajaba en Gucci. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros, acompañado de un niño y de un grupo de amigos. No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza (...) Él venía después de trabajar a recogerme. Venía en Bugatti a veces. Mis compañeros alucinaban. Yo llegaba en autobús y me iba en Bugatti”, relató.

Y es que antes de convertirse en la estrella mundial que hoy es, la joven trabajaba como asistente de ventas en la tienda de Gucci ubicada en la Milla de Oro en Madrid. Era finales de 2016 y ese encuentro cambió para siempre sus destinos.

En una entrevista con revista Grazia en 2020, Georgina también contó que su romance se dio por un “flechazo” instantáneo entre ambos. El futbolista portugués quedó impresionado por su belleza y sencillez.

Georgina Rodriguez acompañó a Cristiano Ronaldo, del Real Madridm al The Best FIFA Football Awards 2016, ceremonia realizada el enero de 2017. (Foto: AFP) / MICHAEL BUHOLZER

Tras ese encuentro, ellos volvieron a coincidir en un evento de moda y desde entonces comenzaron a salir discretamente. Fue en enero de 2017 que la relación se hizo oficial cuando acompañó a Cristiano Ronaldo a la ceremonia de la FIFA The Best Awards, donde él fue galardonado como mejor jugador del año.

Luego llegaría el nacimiento de su primera hija juntos a la que llamaron Alana Martina y él ya tenía a Cristiano Jr y los gemelos Eva y Mateo, nacidos por gestación subrogada. En 2022 la pareja esperaba mellizos y lamentablemente uno falleció y nació su hija Bella Esmeralda.

