Después de nueve años de relación y con una familia consolidada, el astro del fútbol Cristiano Ronaldo y la modelo Georgina Rodríguez han anunciado su compromiso. La noticia, que ha encendido las redes sociales, llega tras años de especulaciones sobre la boda de la pareja. La madre de los hijos de CR7 confirmó el compromiso a través de Instagram, compartiendo una foto en la que muestra un impresionante anillo en su dedo anular. El anuncio pone fin a los rumores y a las bromas de amigos sobre cuándo se casarían, reafirmando su unión como pareja y consolidándose como una de las más estables y mediáticas del mundo del deporte.

Georgina Rodríguez anunció a través de sus redes sociales su compromiso con Cristiano Ronaldo mostrando el lujoso anillo de diamantes que le obsequió. | Crédito: @georginagio / Instagram

¿Cómo anunciaron Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez su compromiso?

Georgina Rodríguez reveló la noticia de su compromiso publicando una foto en Instagram. En la imagen, se ve su mano con un enorme anillo de compromiso sobre la de Cristiano. La modelo acompañó la instantánea con una emotiva frase: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, confirmando así que el futbolista portugués le había propuesto matrimonio. El anuncio ha generado una gran expectación entre sus seguidores y la prensa internacional.

¿Qué se sabe sobre el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez?

Un dato curioso es que este no es el primer anillo que Cristiano Ronaldo le entrega a Georgina Rodríguez. En abril pasado, la modelo, empresaria e influencer hispano-argentina publicó en Instagram una foto en la que luce un gigantesco anillo de compromiso, semanas después de que CR7 revelara la cruel razón por la que aún no le habaía pedido matrimonio.

La pareja del astro portugués, de 31 años, compartió una imagen de la piedra rectangular y translúcida y añadió las palabras: “Y aleja el mal de nosotros, Amén”, en árabe. También tiene esas mismas palabras tatuadas en la mano, pero en este caso podría estar refiriéndose a la mayor protección que rodea a ella y a su familia en Arabia Saudí.

Sobre ese anillo se supo días después que era una pieza de joyería de alta gama. Según Brides.com, expertos como Emily Strauss, fundadora de la marca de joyería EF Collection, la pieza central es un diamante de corte esmeralda de más de 10 quilates, posiblemente hasta 15, engastado en platino. Strauss estima que el valor del anillo podría superar el millón de dólares. Aunque no hubo detalles oficiales, el tamaño y la calidad de la joya reflejan el estatus de la mediática pareja.

Ahora bien, si bien hasta el momento se desconoce la cifra real de lo que costó el anillo con el que Georgina Rodríguez anunció su próximo casamiento con Cristiano Ronaldo, se puede especular que podría valer el doble o hasta el triple del que recibió anteriormente.

En abril pasado, Cristiano Ronaldo ya le había obsequiado un anillo de diamantes valorizado en más de 1 millón de dólares y que muchos especulaban que era el de compromiso. | Crédito: @georginagio / Instagram

¿Qué había dicho Cristiano Ronaldo sobre casarse con Georgina Rodríguez?

A pesar de haber llamado a Georgina su “esposa” en varias ocasiones, Cristiano Ronaldo había sido cauteloso sobre la boda. En una entrevista para el reality show de su pareja en Netflix, el futbolista de 40 años explicó que siempre le decía a Georgina que se casarían “cuando tengamos ese clic”.

Ronaldo, que siempre se mostró seguro de que el matrimonio ocurriría, dijo: “Podría ser en un año, en seis meses o en un mes. Estoy 1,000 por ciento seguro de que sucederá”. Finalmente, el “clic” ha llegado, culminando en el esperado compromiso de una boda cuya fecha se desconoce hasta el momento.