El regreso del “Grand Prix” a Televisión Española pretendía acercar el clásico concurso a las nuevas generaciones con caras jóvenes y conocidas del mundo digital. Sin embargo, la gran ausencia de esta temporada ha sido Cristinini, quien tras dos ediciones como copresentadora, se ha quedado fuera del programa. Ahora, la popular streamer ha decidido contar su versión y aclarar qué ocurrió realmente con su salida.

Desde su estreno el pasado 7 de julio de 2025, la nueva edición del concurso Gran Prix cuenta con Lala Chus en el equipo de presentadoras, acompañando a Ramón García. Sin embargo, Cristinini ya no aparece desde su habitación porque fue reemplazada por Ángela Fernández, locutora de RNE.

¿POR QUÉ CRISTININI YA NO ESTÁ EN EL GRAND PRIX?

Cristinini fue la encargada de dar un aire fresco al concurso en 2023 y 2024, comentando las pruebas desde su cabina con el desparpajo que la caracteriza. Su fichaje se concibió como una estrategia de TVE para enganchar al público joven que consume streaming y redes sociales. Aunque su participación generó polémica y algunas críticas, la creadora de contenido se mantuvo firme y volvió un año más.

Este 2025, sin embargo, su puesto ha pasado a manos de Ángela Fernández, locutora de RNE. Durante semanas, TVE evitó pronunciarse oficialmente, dejando que creciera el misterio, pero Cristinini decidió despejar las dudas a través de sus redes sociales: “Muchos me habéis preguntado cuál es el motivo de mi ausencia y yo no me he pronunciado al respecto porque tampoco tenía mucho que decir… RTVE decidió hacer cambios en el programa este año. No sé nada más, desconozco los motivos”.

La streamer explicó que su salida no fue voluntaria, pero prefiere quedarse con lo positivo: “Lo echo de menos, era algo que me hacía muchísima ilusión hacer, pero no pasa nada, la vida son etapas y ya vendrán otras cosas igual de increíbles”.

Cuando Cristinini era parte del "Gran Prix", donde era muy feliz (Foto: Cristinini / Instagram)

HABLÓ RAMÓN GARCÍA:

El veterano presentador Ramón García confirmó que fue una decisión de la cadena. RTVE propuso incorporar a Ángela Fernández para renovar la narración. “Ha sido un proceso de cambio. Luego RTVE también nos apuntó la posibilidad de que estuviese Ángela Fernández, una voz nueva y joven de Radio Nacional, que también necesitaba promoción, y la tele es el mejor sitio para promocionar. Entonces fue un consejo de RTVE la entrada de Ángela Fernández. Y pensamos que su sitio perfecto era el que dejaba libre Cristinini”, declaró.

Según él, la televisión pública quería aprovechar el escaparate del Grand Prix para dar visibilidad a la joven locutora. Aunque Cristinini no se opuso, tampoco ocultó su tristeza: “Estoy feliz de haber formado parte del programa de mi infancia, de conocer a un equipo humano que hay detrás de cámaras que es increíble y de haber aprendido tanto.” RTVE no se ha pronunciado de manera formal.

Ramón García explicó que la salida de Cristinini fue una decisión de TVE (Foto: Cristinini / Instagram)

FICHA CRISTININI

Nombre: Cristina

Cristina Apellidos: López Pérez

López Pérez Profesión y ocupación: Presentadora de TV, actriz de doblaje, Lifestyle y Videogames.

Presentadora de TV, actriz de doblaje, Lifestyle y Videogames. Origen: Barcelona, España

Barcelona, España Fecha de nacimiento: 15 Noviembre 1989

15 Noviembre 1989 Edad: 35 años

35 años Redes sociales: Twitter Facebook Instagram, YouTube