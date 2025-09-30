La elección de Bad Bunny como protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 desató una ola de reacciones encontradas. Mientras algunos celebraron el anuncio y el propio artista puertorriqueño aseguró que su presentación será “para mi gente, mi cultura y nuestra historia”, algunos sectores en Estados Unidos lanzaron duras críticas.

De acuerdo con publicaciones de Forbes y Fox News, el comentarista del Daily Wire, Benny Johnson, fue uno de los primeros en cuestionar la decisión.

En un mensaje a sus 3,9 millones de seguidores, señaló: “Este es Bad Bunny. Acaban de anunciar que hará el show del intermedio del Super Bowl. Es un gran hater de Trump, un activista en contra de ICE, no tiene canciones en inglés”. Johnson incluso recordó que el cantante excluyó a Estados Unidos de su próxima gira mundial por temor a redadas migratorias en sus conciertos.

This is Bad Bunny.



He was just announced as the 2026 Super Bowl halftime show.



- Massive Trump hater

- Anti-ICE activist

- No songs in English



He even canceled his entire U.S. tour for this reason: “F***ing ICE could be outside my concert. And it’s something that we were… pic.twitter.com/11KvuSWnEH — Benny Johnson (@bennyjohnson) September 29, 2025

El también comentarista ultraconservador Jack Posobiec se unió a la polémica: “¿A este es al que elegimos para el show del intermedio, la actuación musical más vista de Estados Unidos?”, escribió en su cuenta de X, donde apuntó también hacia Jay Z, productor del espectáculo bajo contrato con la NFL y a quien llamó “amigo de Obama”.

Críticos conservadores señalaron que Bad Bunny no tiene canciones en inglés y cuestionaron su activismo político. | Crédito: AFP

Por su parte, el cineasta cubanoamericano Robby Starbuck pidió abiertamente a sus seguidores que se quejaran ante la NFL por la designación del puertorriqueño: “¿Le parece a alguien que este tipo represente el fútbol americano? Seamos sinceros. Nadie lo piensa. No se trata de música, se trata de poner a un tipo que odia a Trump y a MAGA”.

La controversia alcanzó tal nivel que Boycott the NFL se convirtió en tendencia en X, donde se generó un intenso debate entre quienes defienden al artista de Vega Baja y quienes cuestionan que un intérprete que canta exclusivamente en español encabece el espectáculo más visto del país.

Mientras tanto, millones de fanáticos celebran que Bad Bunny represente la cultura latina en el evento deportivo más visto del país. | Crédito: AFP

Sin embargo, no todo ha sido críticas. El gobernador de California celebró el anuncio desde su cuenta oficial: “California está emocionada de darte la bienvenida”, escribió, recordando que la final de la NFL tendrá lugar el próximo 8 de febrero en el Estadio Levi’s de Santa Clara.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí