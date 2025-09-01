El mes pasado, hice una nota sobre lo que le sorprendió a Frank Grillo de John Cena luego de haber coincidido con él en ‘Peacemaker’. Ahora, nuevamente me animé a elaborar un artículo sobre el actor de 60 años. Esto debido a que habló sobre la diferencia entre trabajar con Marvel y DC. Sí, él tuvo la fortuna de laborar para estos dos grandes estudios cinematográficos.

Por si no estabas enterado(a), en el Universo Cinematográfico de Marvel, el artista interpretó a ‘Brock Rumlow / Crossbones’, mientras que en el Universo de DC ‘da vida’ a ‘Rick Flag Sr.’ Ahora que ya sabes esto, vayamos a sus declaraciones.

Frank Grillo conversó recientemente con People y ahí dejó en claro que hay diferencias claves entre los dos estudios cinematográficos mencionados, tanto en pantalla como detrás de escena. “Es diferente. No está organizado de la misma manera. (DC) es como si tuvieras todos los guiones frente a ti y tuvieras una idea clara de lo que está sucediendo”, recalcó en el estreno de la segunda temporada de ‘Peacemaker’.

Frank Grillo es un actor y modelo estadounidense conocido por sus papeles en la saga de películas de ‘La Purga’. (Foto: John Nacion / Variety vía Getty Images) / John Nacion

“Y no hay nada malo en ello, pero (Marvel) fue un poco improvisado”, añadió. De acuerdo a sus palabras, Marvel “estaba muy bien hecho”, pero puede resultar desalentador para algunos actores que no saben qué les espera a sus personajes en el guion.

“A mí me da un poco de miedo hacerlo así”, recalcó después Frank Grillo. Cabe mencionar que hay algunas similitudes entre los dos personajes ya indicados líneas arriba. Y es que tanto ‘Brock Rumlow’ como ‘Rick Flag Sr.’ son soldados que luchan por lo que creen.

Frank Grillo nació el 8 de junio de 1965 en New York, Estados Unidos. (Foto: John Nacion / Variety vía Getty Images) / John Nacion

¿En qué películas y series de Marvel ha trabajado Frank Grillo?

‘Captain America: The Winter Soldier’ (2014)’: Como ‘Brock Rumlow’, agente de S.H.I.E.L.D. (y encubiertamente de HYDRA).

‘Captain America: Civil War’ (2016): Como ‘Crossbones’. Su personaje regresa como villano en los primeros minutos de la película.

‘Avengers: Endgame’ (2019: Pequeña aparición como ‘Brock Rumlow’, durante la escena del viaje en el tiempo (2012).

‘What If...?’ (2021): Voz de ‘Brock Rumlow / Crossbones’ en varios episodios.

¿En qué películas y series de DC ha trabajado Frank Grillo?

‘Creature Commandos’ (2024): Presta su voz al personaje ‘Rick Flag Sr.’, líder del equipo de mercenarios sobrenaturales en esta serie animada que inaugura el nuevo DCU bajo la dirección de James Gunn.

‘Superman’ (2025): Interpreta en acción real al mismo personaje, ‘Rick Flag Sr.’, marcando su debut live‑action en el universo cinematográfico de DC.

‘Peacemaker – Temporada 2 (2025): Aparece como ‘Rick Flag Sr.’, ahora como director interino de A.R.G.U.S., enfrentándose con ‘Peacemaker’ en una trama cargada de venganza y drama.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí