Tiempo después de haber confesado que no ha vuelto a ver ‘Star Wars’ desde su estreno, Mark Hamill está dando la hora debido a que, junto a su esposa Marilou, ha compartido consejos matrimoniales que toda persona comprometida o casada debería leer. Si te interesa saber qué dijo exactamente la pareja, esta nota es para ti.

¿Cuándo se casaron Mark y Marilou Hamill?

Por si no lo sabías, Mark y Marilou se conocieron a mediados de los años 70 en un consultorio dental donde ella trabajaba como higienista dental. Eventualmente, ambos se casaron el 17 de diciembre de 1978 en su casa en Malibú, California. Desde entonces, han llevado una vida de esposos digna de aplaudir.

Mark y Marilou Hamill tienen tres hijos: Nathan Elias, Griffin Tobias y Chelsea Elizabeth. (Foto: Amy Sussman / Getty Images) / Amy Sussman

“No hay que preocuparse por las cosas pequeñas”

En diálogo con People, Marilou indicó que, según su experiencia, cuando se trata del matrimonio, “no hay que preocuparse por las cosas pequeñas. Y además, entra sabiendo que no vas a cambiar a nadie. Así que tienes que aceptar sus peculiaridades y su comportamiento”.

Como en aquella entrevista también se encontraba Mark, este interrumpió con humor: “¿Qué peculiaridades?”. Luego dejó en claro que está de acuerdo con lo expresado por ella y que el matrimonio se trata tanto de “aceptación” como de “comunicación”.

Mark Hamill es un actor de cine, televisión, voz, director, productor y escritor estadounidense. (Foto: Vivien Killilea / Getty Images for Lionsgate / Getty Images) / Vivien Killilea

“Si tienes suerte, solo tienes que aguantar y agradecer haberla encontrado”

“Creo que cuando encuentras a la persona indicada, todo está en tu contra. Pero si tienes suerte, solo tienes que aguantar y agradecer haberla encontrado”, recalcó el intérprete de ‘Luke Skywalker’ en la popular saga de ‘Star Wars’.

Cabe mencionar que Mark y Marilou Hamill fueron entrevistados recientemente por People a raíz del nuevo documental de los dos: ‘Big Rock Burning’. En aquel trabajo, donde la pareja fue productora ejecutiva, se reflexiona sobre su comunidad de 47 años (el barrio de Big Rock en Malibú) y el hogar que tuvieron que abandonar tras los incendios forestales de Los Ángeles a principios de este año.

