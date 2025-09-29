Luego de haber sido noticia a nivel mundial por su reflexión sobre su carrera como actor, Sylvester Stallone ha vuelto a ser el centro de atención. Esta vez porque se animó a revelar por qué se puso “nervioso” al enterarse que Samuel L. Jackson se uniría al elenco de ‘Tulsa King’.

Para empezar, te digo que sus declaraciones se produjeron durante una entrevista que tuvo con People. En aquella conversación, se sinceró a la hora de hablar sobre la tercera temporada de la serie que se transmite por Paramount+ y el impacto que le generó saber que iba a trabajar con su colega.

“Como dos boxeadores en un ring”

“Cuando supe que eso iba a pasar, pensé: ‘Vaya, esto va a ser una pelea a puñetazos. Esto va a ser una batalla’”, recordó Sylvester Stallone. “Como dos boxeadores en un ring. ¿Y quién va a dar el primer puñetazo? Así que te pones nervioso porque te enfrentas a una competencia muy fuerte”, agregó.

Sylvester Stallone es un actor y cineasta estadounidense. (Foto: Daniel LEAL / AFP) / DANIEL LEAL

Pero en la serie su colega no iba a ser un enemigo, sino un amigo. Y es que Samuel L. Jackson interpreta al exconvicto ‘Russell Lee Washington Jr.’, mientras que Sylvester Stallone ‘da vida’ al capo de la mafia ‘Dwight ‘The General’ Manfredi’.

“En cuanto entra, me dice: ‘Oye, hermano’, y yo le digo: ‘Ah, aquí va’. Pero ahora estamos bien. Ahora fluye”, recalcó el recordado intérprete de ‘Rocky Balboa’. “Podríamos hacer una serie llamada ‘Tulsa King and Buddy’. Simplemente trabajamos así de bien juntos”, añadió.

Samuel L. Jackson es un actor y productor de cine, televisión y teatro estadounidense. (Foto: Robyn Beck / AFP) / ROBYN BECK

“Vivimos a unos cien metros de distancia”

Ya más adelante, Sylvester Stallone indicó que si bien él y Samuel L. Jackson viven cerca no han compartido muchas veces que digamos. “Vivimos a unos cien metros de distancia durante casi 30 años. Pero no… bueno, siempre estábamos trabajando. Así que nunca nos veíamos, salvo en eventos o inauguraciones tipo Planet Hollywood”, precisó.

Películas destacadas de Sylvester Stallone

‘Rocky’ (1976)

‘Rocky II’ (1979)

‘Rambo: First Blood’ (1982)

‘Rocky III’ (1982)

‘Rambo: First Blood Part II’ (1985)

‘Rocky IV’ (1985)

‘Rambo III’ (1988)

‘Rocky V’ (1990)

‘The Expendables’ (2010)

‘Creed’ (2015)

‘Creed II’ (2018)

