El regreso del príncipe Harry y Meghan a Reino Unido junto con sus hijos Archie y Lilibet vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que ha generado controversia durante años: quién pagará su seguridad y cuánto podría costarle al contribuyente británico. Una estimación citada por el exjefe de protección de la realeza de Scotland Yard sitúa el posible gasto anual en una millonaria cifra. A continuación, los detalles del posible costo de su seguridad.

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La cifra no representa un costo confirmado por el Gobierno británico. Se trata de una estimación planteada por Dai Davies, exresponsable de protección de la realeza de la Policía Metropolitana de Londres, quien considera que la situación de la familia Sussex podría llevar a una nueva evaluación de sus necesidades de seguridad.

¿Cuánto podría costar la seguridad de Harry y Meghan?

De acuerdo con la estimación que Davies proporcionó a Daily Mail, proveer seguridad las 24 horas para el príncipe Enrique, Meghan y sus hijos podría costar hasta £5 millones al año, unos US$6,8 millones.

Sin embargo, este monto no ha sido anunciado oficialmente por el Gobierno del Reino Unido y tampoco significa que esa cantidad vaya a ser pagada por los contribuyentes.

El exjefe de protección de la realeza sostuvo que el regreso permanente de la familia cambia las circunstancias respecto de las visitas ocasionales que Harry realizaba anteriormente al país.

Según Davies, la presencia de Meghan y los niños, además de una eventual residencia permanente en Reino Unido, eleva la necesidad de revisar nuevamente el nivel de riesgo.

El príncipe Enrique y Meghan podrían requerir protección permanente, con un costo estimado de hasta £5 millones al año. | Crédito: JONATHAN BRADY / POOL / AFP

¿Por qué podría cambiar la seguridad del príncipe Enrique?

Harry y Meghan dejaron de ser miembros activos de la familia real en 2020 y posteriormente se trasladaron a Norteamérica. Desde entonces, el nivel de protección oficial que recibían en Reino Unido fue reducido.

El príncipe Enrique ha mantenido una disputa legal con el Gobierno británico por las condiciones de seguridad que tendría cuando visita el país. En 2025 perdió una apelación relacionada con este asunto.

En ese contexto, Davies considera que la situación actual es diferente porque Harry ya no estaría regresando solo de manera ocasional. La posibilidad de que su esposa y sus hijos vivan en Reino Unido modificaría la evaluación de riesgo que deben realizar las autoridades.

El exresponsable policial señaló que existe un potencial riesgo para Harry y su familia y que, por ello, el caso debería ser sometido nuevamente a una evaluación profesional.

¿Quién decide si Harry y Meghan reciben protección oficial?

La decisión no corresponde directamente al ministro del Interior. El sistema británico contempla un comité encargado de evaluar la protección de miembros de la familia real y otras figuras públicas.

En este proceso participan representantes del Home Office, la Policía Metropolitana y la Casa Real. Las decisiones se basan en evaluaciones profesionales de riesgo y en las políticas de seguridad del Gobierno.

Por ello, el regreso de Harry y Meghan no implica automáticamente que recuperarán el mismo nivel de protección que tenían cuando Harry era un miembro activo de la familia real.

¿El Gobierno británico pagará la seguridad de Harry y Meghan?

Hasta el momento, no existe confirmación de que el Gobierno vaya a asumir una factura de £5 millones al año.

El Home Office ha mantenido su posición de que el sistema de protección del Reino Unido es “riguroso y proporcional” y ha evitado proporcionar detalles específicos sobre las medidas de seguridad de personas concretas.

La razón es que revelar información sobre los dispositivos de protección podría comprometer su eficacia y afectar la seguridad de los individuos protegidos.

Por ello, cualquier cifra sobre el costo de la seguridad de Harry y Meghan debe entenderse como una estimación y no como un presupuesto oficial.

¿Dónde vivirán Harry y Meghan en Reino Unido?

Los Sussex tienen previsto instalarse en una residencia no perteneciente a la realeza y fuera de Londres. Además, su condición seguirá siendo la de personas privadas, por lo que su regreso no supone recuperar automáticamente sus funciones como miembros activos de la familia real.

La mudanza, sin embargo, podría tener consecuencias importantes para la evaluación de seguridad debido a que la familia pasaría a residir nuevamente en Reino Unido.

Sus hijos también podrían incorporarse a colegios británicos, lo que supondría una presencia mucho más habitual de la familia en el país.

¿Qué dijo el Gobierno sobre el costo para los contribuyentes?

La posibilidad de que el dinero público termine financiando la protección de Harry y Meghan ya genera debate.

Ailsa Anderson, quien fue secretaria de prensa de la fallecida reina Isabel II, planteó que el público británico podría cuestionar que los contribuyentes tengan que pagar la seguridad de dos integrantes de la familia real que ya no desempeñan funciones oficiales.

El debate se centra especialmente en que Harry y Meghan son considerados miembros no trabajadores de la familia real. Por ello, cualquier decisión de otorgarles protección financiada con fondos públicos podría generar críticas.

El príncipe Enrique y Meghan aún no tienen confirmado si su seguridad será financiada por los contribuyentes. | Crédito: JONATHAN BRADY / POOL / AFP

¿Harry y Meghan tendrán seguridad financiada por ellos mismos?

Esa posibilidad también permanece abierta.

El hecho de que la familia vaya a residir en Reino Unido no significa necesariamente que toda su protección tenga que ser proporcionada por el Estado. Una alternativa sería recurrir a seguridad privada, aunque los detalles sobre cualquier dispositivo de protección de los Sussex no han sido revelados.

La situación también es relevante porque Harry había expresado anteriormente sus dudas sobre regresar con su esposa e hijos al Reino Unido debido a sus preocupaciones por su seguridad.

¿Qué puede pasar ahora con la seguridad de los Sussex?

El punto central será determinar nuevamente qué nivel de riesgo enfrenta el príncipe Enrique y su familia y qué tipo de protección resulta proporcional a ese riesgo.

El regreso permanente de Harry, Meghan y sus hijos podría llevar a las autoridades a revisar el caso, pero no garantiza que se les conceda la protección que el duque ha solicitado.

Mientras tanto, el Gobierno británico mantiene su postura de no divulgar detalles de los dispositivos de seguridad. Por esa razón, la cifra de £5 millones anuales debe considerarse una estimación planteada por un antiguo responsable policial y no un costo oficial confirmado.

En un contexto de creciente atención sobre el regreso de los Sussex, la pregunta sobre cuánto costará su seguridad en Reino Unido y quién pagará la factura seguirá siendo uno de los principales puntos de debate.

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