El 2024 fue un año que, definitivamente, marcó la vida de Jennifer Lopez. Y es que si bien pasó por muchas alegrías, también vivió momentos complicados. Uno de ellos fue su separación de Ben Affleck, con quien se casó en 2022. Precisamente, tras terminar aquella relación sentimental, ella les hizo una promesa a sus hijos, Emme Muñiz y Maximilian David Anthony. ¿Quieres saber cuál fue? No te vayas a ir de esta nota.

Según indicó la propia artista, a través de los documentos del divorcio, la ruptura se produjo por “diferencias irreconciliables”, las cuales, obviamente, la afectaron bastante en su momento. Como sus hijos fueron testigos del episodio que tuvo que experimentar, ella tuvo una conversación con ellos que recuerda a la perfección.

Lo último indicado en el anterior párrafo lo puedo asegurar por la revelación que hizo Jennifer Lopez en una reciente entrevista con El País. Ahí la artista habló sobre varios temas, pero aquí solo nos vamos a centrar en la promesa que les hizo a sus hijos, que nacieron fruto de la relación que tuvo con Marc Anthony.

“Se los prometí y lo hice”

“Les dije: ‘Les prometo que, aunque este es un momento muy difícil, van a ver cómo saldré de él mucho más fuerte y mejor’. Se los prometí y lo hice. Y así lo sienten ellos ahora mismo. Eso me da un gran sentido de paz en mi vida”, aseguró la ‘Diva del Bronx’.

Jennifer Lopez es una cantante, compositora, bailarina, actriz, diseñadora de moda y empresaria estadounidense. (Foto: Lester Cohen / Getty Images for The Recording Academy) ×

“Lo estoy pasando en grande. Honestamente, creo que estoy viviendo la mejor etapa de mi vida”, agregó ‘JLO’, quien no hace mucho anunció una nueva gira (‘Up All Night’), fue confirmada como la presentadora de los American Music Awards 2025 y se supo que será la estrella en la cinta de ‘The Last Mrs. Parrish’, una gran novela de Liv Constantine de 2017.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron el 16 de julio de 2022 en Las Vegas. Tuvieron una boda sorpresiva y secreta. (Foto: Michael Buckner / Variety vía Getty Images) ×

“Pasó lo inesperado, así que leí muchos libros, hice mucha introspección, meditación, recé mucho. Quise mejorar mi relación con Dios. Quise de alguna forma solidificar mi unidad familiar, que son mis hijos y yo”, recalcó Jennifer Lopez en la entrevista. Sin duda, encontró la forma de volver a comenzar y está feliz.