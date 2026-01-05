Daddy Yankee vuelve a estar en el centro de la polémica tras la reciente publicación de su hija, Jesaaelys Ayala González. Hace menos de un día, la maquilladora y creadora de contenido compartió imágenes de su boda junto a Carlos Olmo. Si bien se trata de un momento trascendental en su vida, llamó la atención la ausencia del cantante puertorriqueño. Ante esto, surge una gran incógnita: ¿Quién acompañó a la influencer en su ingreso a la ceremonia? La respuesta, en los siguientes párrafos.

La publicación de los distintos momentos de su día especial está disponible en la cuenta oficial de Instagram de Jesaaelys , con una simple y emotiva descripción: “Octubre 4,2025, me casé con el amor de mi vida”.

En estas fotografías, se aprecia a la hija de Ramón Ayala y Mireddys González vestida de blanco; mientras que su esposo, Carlos Olmo, está usando un atuendo cómodo de color negro, adecuado para la ocasión especial.

Según fuentes cercanas a la pareja, la ceremonia de casamiento se celebró únicamente con familiares y amistades íntimos; es decir, fue un evento totalmente privado.

Ramón Ayala, conocido artísticamente como Daddy Yankee, fue el gran ausente en la boda de su hija Jessaelys. (Crédito: @daddyyankee / Instagram)

Quién acompañó a Jesaaelys Ayala en su ingreso a la ceremonia de su boda

Lo habitual en cualquier boda es que el padre acompañe a su hija hacia el altar. En este caso, la ausencia del intérprete de ‘La Gasolina’ marcó la excepción; no obstante, el protocolo se mantuvo gracias a que una persona muy cercana a Jessaelys asumió ese papel.

Fue su madre Mireddys Gonzáles que cumplió este rol para que su hija pueda darse el “sí” con su actual esposo, según lo señalado por el medio El Nuevo Día .

A pesar del duro golpe emocional que supuso la ausencia de su padre en su boda, Jessaelys lució sonriente en las fotografías publicadas en su red social, demostrando una inmensa felicidad por este nuevo capítulo en su vida.

Jesaaelys Ayala compartió los momentos más especiales de su boda privada. (Crédito: @jesaaelys / Instagram)

Mantiene un “malestar” contra su padre

La ausencia Daddy Yankee a esta boda tiene una razón especial: Jessaelys Ayala confesó públicamente sentir “mucha molestia” por los conflictos legales que se desataron con su madre, Mireddys González, los cuales se mantienen hasta la fecha de hoy. La propia creadora de contenido manifestó que su apoyo está dirigido hacia su progenitora.

