El enfrentamiento legal entre Daddy Yankee y su exesposa Mireddys González sigue generando titulares y sorprendiendo al público. La disputa, que involucra también a su excuñada Ayeicha González, ha puesto bajo la lupa asuntos corporativos y personales tras el anuncio de su divorcio.

A partir de esta semana, dos de las abogadas que integraban el equipo del reguetonero renunciaron al caso. Las licenciadas Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel, madre e hija, presentaron su dimisión ante el tribunal mediante una moción que solicitó 30 días para reacomodar la representación legal.

Aunque no se explicaron los motivos de su salida, el movimiento generó especulaciones sobre el futuro de la defensa del artista.

Mireddys González y Ayeicha González enfrentan a Daddy Yankee, quien sufre bajas en plena batalla judicial. | Crédito: EFE

Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real de Daddy Yankee, no se ha quedado sin apoyo legal: Carlos Díaz Olivo continúa como uno de sus principales portavoces en el pleito. Sin embargo, la pérdida de dos figuras clave obliga al cantante a buscar nuevos abogados para reforzar su estrategia.

La controversia comenzó en diciembre de 2024, tras casi tres décadas de matrimonio, y ha derivado en múltiples demandas en San Juan, Carolina y el tribunal federal.

En juego están el control de El Cartel Records, Inc., Los Cangris, Inc., presuntas transferencias millonarias e incumplimientos de acuerdos. Parte del litigio ya se cerró en San Juan, pero los procesos pendientes mantienen el caso en el centro de la atención mediática.

En su pleito corporativo, Daddy Yankee sufre bajas mientras Mireddys González y Ayeicha González mantienen la presión. | Crédito: Facebook DY

Se espera que en los próximos días se conozca quiénes reemplazarán a las abogadas salientes. Por ahora, el revés subraya que la batalla legal de Daddy Yankee contra Mireddys González y Ayeicha González está lejos de resolverse y que cada cambio en su defensa puede marcar el rumbo del proceso.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí