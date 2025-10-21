En un video compartido en su cuenta de Instagram, Daddy Yankee abrió su corazón para explicar el profundo mensaje espiritual detrás de su nuevo álbum, “Lamento en baile”.
“Dándole gracias a Dios por tu vida, que estás viendo esto, y a todas las personas que han escuchado mi nuevo álbum”, comenzó diciendo el artista, mientras caminaba en lo que llamó su “caminata de gratitud”.
El cantante explicó que el título del disco está inspirado en el Salmo 30:11, un versículo que dice: “Has cambiado mi lamento en baile; desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría”.
Según Daddy Yankee, esta cita bíblica refleja la transformación que Dios puede hacer en la vida de cualquier persona: “No importa lo que estés atravesando hoy. Si ponemos los ojos en Dios, Él tiene el poder de transformar todo en gozo y celebración. Si pudo hacerlo conmigo, también puede hacerlo contigo”, afirmó con convicción.
Además del título, el artista reveló el significado especial de las siglas “LEB”, que acompañan al nombre del álbum. “LEB es una palabra hebrea que significa mente, corazón y conciencia, nuestra persona interior”, explicó. “El álbum tiene un concepto poderoso y un propósito: transformar tus días cada vez que lo escuches. Desde la primera canción hasta la última, cada tema lleva un mensaje.”
En su publicación de Instagram, Daddy Yankee compartió también el cover y el tracklist completo del proyecto, invitando a sus seguidores a descubrir el mensaje de cada canción:
LAMENTO EN BAILE
- QUIÉN ES DIOS?
- TAN INVITAO’
- T ALABARÉ (Sal 27)
- SONRÍELE
- ABCD (ft. Alex Zurdo)
- EL TOQUE
- JEZABEL Y JUDAS
- DTB
- TU AMOR ME CONVIENE
- PRINCIPIOS Y VALORES
- OBRA EN MI
- LOVE
- JARDÍN ROJO
- TOY HERMOSO
- GLORIA ÉL
- AYO AYO
- SÚBETE
- UNA VIDA
- LEB
“Cada canción tiene un significado especial. Este álbum es para ustedes”, escribió el cantante.
Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí