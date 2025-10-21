En un video compartido en su cuenta de Instagram, Daddy Yankee abrió su corazón para explicar el profundo mensaje espiritual detrás de su nuevo álbum, “Lamento en baile”.

“Dándole gracias a Dios por tu vida, que estás viendo esto, y a todas las personas que han escuchado mi nuevo álbum”, comenzó diciendo el artista, mientras caminaba en lo que llamó su “caminata de gratitud”.

El cantante explicó que el título del disco está inspirado en el Salmo 30:11, un versículo que dice: “Has cambiado mi lamento en baile; desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría”.

Daddy Yankee explicó que el título está inspirado en el Salmo 30:11, donde Dios transforma el dolor en alegría. | Crédito: Instagram daddyyankee

Según Daddy Yankee, esta cita bíblica refleja la transformación que Dios puede hacer en la vida de cualquier persona: “No importa lo que estés atravesando hoy. Si ponemos los ojos en Dios, Él tiene el poder de transformar todo en gozo y celebración. Si pudo hacerlo conmigo, también puede hacerlo contigo”, afirmó con convicción.

Además del título, el artista reveló el significado especial de las siglas “LEB”, que acompañan al nombre del álbum. “LEB es una palabra hebrea que significa mente, corazón y conciencia, nuestra persona interior”, explicó. “El álbum tiene un concepto poderoso y un propósito: transformar tus días cada vez que lo escuches. Desde la primera canción hasta la última, cada tema lleva un mensaje.”

Daddy Yankee también reveló que las siglas “LEB” provienen del hebreo y significan mente, corazón y conciencia. | Crédito: Instagram daddyyankee

En su publicación de Instagram, Daddy Yankee compartió también el cover y el tracklist completo del proyecto, invitando a sus seguidores a descubrir el mensaje de cada canción:

LAMENTO EN BAILE

QUIÉN ES DIOS? TAN INVITAO’ T ALABARÉ (Sal 27) SONRÍELE ABCD (ft. Alex Zurdo) EL TOQUE JEZABEL Y JUDAS DTB TU AMOR ME CONVIENE PRINCIPIOS Y VALORES OBRA EN MI LOVE JARDÍN ROJO TOY HERMOSO GLORIA ÉL AYO AYO SÚBETE UNA VIDA LEB

“Cada canción tiene un significado especial. Este álbum es para ustedes”, escribió el cantante.

