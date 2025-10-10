Tras semanas de controversia, los equipos legales de Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido mundialmente como Daddy Yankee, y Mireddys González Castellanos alcanzaron un “acuerdo total y definitivo”, ¿de qué se trata? A comienzos de octubre, el cantante presentó una nueva demanda contra su exesposa acusándola de intentar impedirle usar las marcas “Daddy Yankee” y “DY”. De esta manera, el conflicto legal entre ambos sumaba un nuevo capítulo. En las últimas horas se dio a conocer la decisión del juez sobre la identidad profesional del artista puertorriqueño.

El intérprete de “Dura”, junto a su corporación El Cartel Records Inc., presentó una demanda en el Tribunal Federal de Puerto Rico alegando que la madre de sus hijos intentaba impedirle el uso de las marcas. Él solicitó una orden judicial que le prohíba a la mujer cualquier acción contra ellas argumentando que carece de cualquier interés o derecho personal sobre las mismas”.

“En su último intento por frustrar el continuo éxito artístico, González está impugnando el derecho de Ayala a utilizar sus nombres comerciales, ‘Daddy Yankee’ y ‘DY’”, señalaba el recurso legal. Ante esto, la jueza le dio 48 horas a la parte demandada para responder al reclamo.

El cantante presentó una nueva demanda en el Tribunal Federal alegando que su exesposa buscaba impedir que usara determinadas marcas, incluyendo Daddy Yankee y DY. (Foto: EFE)

Daddy Yankee y el acuerdo al que llegó con Mireddys González

Los equipos legales de ambos alcanzaron un acuerdo que pone fin a la controversia en el Tribunal federal de Hato Rey (San Juan) por el uso de las marcas asociadas al artista. La buena noticia llega en días claves para su carrera musical ya que se presentará en los Premios Billboard de la Música Latina, el próximo 23 de octubre.

En la moción conjunta presentada el jueves 09 de octubre y difundida el viernes, se notificó a la corte que “las partes han llegado a un acuerdo total y definitivo sobre todas las reclamaciones presentadas en esta acción”.

“Las partes han acordado que este Honorable Tribunal dictará sentencia incorporando los términos de dicho acuerdo y que dicha sentencia será definitiva e inapelable, sin imposición de costas ni honorarios de abogados a ninguna de las partes”, indica el documento revisado por El Nuevo Día.

Roberto Sueiro, quien forma parte del equipo legal de González, explicó al medio que el acuerdo en cuestión “deja terminado las controversias que quedan pendientes, por lo menos, en el Tribunal federal” y aseguró que nunca se trató de impedir que Daddy Yankee utilizara su marca. “Él (Daddy Yankee) ha estado usando libre y pacíficamente su nombre sin intervención de nadie”, afirmó.

El abogado agregó que todo el problema surgió porque se intentó registrar la marca a nivel federal únicamente a nombre de una de las partes, antes de que se disolviera el vínculo matrimonial.

“Nunca se trató de impedir que Daddy Yankee utilizara su marca. Nadie presentó un interdicto para los anuncios de Universal, ni de (la Compañía de) Turismo, ni cuando sacó sus sencillos con (la marca) ”DY". Lo que pasa es que se tergiversó un asunto de registro de la marca de fábrica a nivel federal porque se trató de realizar única y exclusivamente a nombre de ellos cuando todavía estaba esa marca, previo a la disolución del matrimonio, a nombre del Cartel (Records). Una vez se disuelve el matrimonio, se acaba toda controversia y Daddy Yankee puede hacer absolutamente lo que quiera con su marca", sostuvo.

La moción, que consta de tres páginas, sostiene que “las partes han acordado que este Tribunal conservará la jurisdicción para hacer cumplir los términos del acuerdo, si fuera necesario”. (Foto: EFE)

¿Qué victoria logró Daddy Yankee frente a su exesposa?

El acuerdo, que contiene la firma de Daddy Yankee y González Castellanos, establece que su exesposa “acuerda, se compromete y se obliga a que, en el futuro, ya sea directa o indirectamente, no tomará ninguna medida destinada a limitar, afectar o impedir que Ramón Ayala Rodríguez utilice las marcas comerciales Daddy Yankee o DY”.

Además, se compromete “a no menospreciar, diluir o afectar negativamente a las marcas cubiertas, ni a registrar o intentar registrar ninguna marca que pueda considerarse sustancialmente similar o que pueda causar una probabilidad de confusión”.

“Esto incluye, sin limitación, el compromiso de no presentar ninguna oposición o solicitud adicional de prórroga para oponerse, u otras presentaciones, ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO, en inglés) o la Junta de Apelaciones y Juicios sobre Marcas (TTAB, en inglés) en relación con las marcas “Daddy Yankee”, “DY” y cualquiera de las marcas derivadas o asociadas”, agrega el documento.

Las marcas cubiertas en el presente acuerdo, además de “Daddy Yankee” y “DY”, son “El Cartel”, “Los Cangris”, “Big Boss”, “The Big Boss”, “Sikiri”, “Dura”, “El Cangri”, “Legendaddy”, “Barrio Fino”, “El Cartel The Big Boss” y “El Cartel Records”.

Daddy Yankee y Mireddys González se separaron tras casi 30 años de matrimonio y dos hijos en común. Desde que anunciaron que tomarían caminos separados, se han visto en más de una ocasión en los tribunales por diversos casos y aún queda pendiente a nivel estatal tanto la división de bienes como otros casos relacionados a las corporaciones. Su divorcio se hizo oficial el pasado 19 de febrero.

El pasado 14 de agosto, la jueza federal Silvia Carreño también ordenó a González entregar dispositivos electrónicos con correos y archivos que originalmente fueron borrados de la corporación El Cartel Records. Esto a raíz de que DY la demandara junto a su excuñada Ayeisha González por presunta destrucción de archivos de sus corporaciones El Cartel Records y Los Cangris, Inc. Como se recuerda, ellas hicieron transferencias por la suma total de 100 millones de dólares desde las cuentas bancarias corporativas a cuentas personales de cada parte, sin conocimiento ni autorización de Daddy Yankee.

