La batalla legal entre Daddy Yankee y su exesposa, Mireddys González, sumó un nuevo capítulo luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico fallara en contra del artista urbano en un caso relacionado con la liquidación de bienes gananciales tras su divorcio. La decisión llega después de que el cantante intentara revertir resoluciones previas emitidas por tribunales inferiores, sin obtener éxito. El caso ha generado gran atención debido a la millonaria fortuna que ambas partes deberán dividir y a los casi 29 años de matrimonio que compartieron antes de poner fin a su relación.

La decisión representa un revés para Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real del cantante, quien había intentado revertir fallos anteriores emitidos por el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, las tres instancias judiciales coincidieron en su determinación.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión que afecta directamente a Daddy Yankee y Mireddys González. | Crédito: EFE

Juez falla contra Daddy Yankee en pleito con su exesposa

El caso está vinculado a la distribución de los bienes acumulados durante los casi 29 años de matrimonio entre Daddy Yankee y Mireddys González. Según explicó el abogado Pablo Lugo durante una entrevista en el programa “Día a Día” de Telemundo, la controversia gira en torno a la sociedad de bienes gananciales establecida durante la unión.

Lugo señaló que el cantante acudió inicialmente al Tribunal de Apelaciones luego de recibir una decisión desfavorable en el Tribunal de Primera Instancia. Tras perder nuevamente, llevó el caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, donde también obtuvo un fallo en su contra.

“Yo no sé ni por qué llevaron esos casos a esos extremos porque es patente que ellos estaban casados por sociedad de bienes gananciales, 29 años, y que hay una masa común ahí que ambos tienen derecho”, expresó el abogado.

La fortuna de $500 millones en el centro de la disputa

De acuerdo con Lugo, Mireddys González solicitó una compensación provisional de cinco millones de dólares, además de una mensualidad mientras se resuelven los procesos pendientes.

El abogado aseguró que el patrimonio neto relacionado con el caso ronda los 500 millones de dólares, una cifra que ha convertido el proceso en uno de los más comentados dentro del ámbito del entretenimiento latino.

Aunque todavía existen otros pleitos legales relacionados con la misma controversia, Lugo sostuvo que esta determinación del Tribunal Supremo tiene carácter definitivo respecto a este reclamo específico.

La batalla judicial entre Daddy Yankee y Mireddys González sigue generando atención por la millonaria fortuna involucrada. | Crédito: Facebook

¿Qué sigue para Daddy Yankee y Mireddys González?

Según el abogado, la decisión judicial ya no puede ser apelada, pues el artista agotó todos los recursos legales disponibles dentro del sistema de justicia puertorriqueño.

“Esta decisión es final y firme. Él agotó todos los remedios que la ley le da para no soltarle ni un peso a Mireddys, pero ahora con esta decisión ya sí ella tiene derecho a cobrar de lo que es de ella”, afirmó Lugo.

A pesar de este fallo, el conflicto legal entre ambas partes aún no ha concluido completamente, ya que continúan pendientes otros procedimientos relacionados con la división de bienes tras el divorcio.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí