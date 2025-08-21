Daddy Yankee está listo para abrir un nuevo capítulo en su exitosa carrera. Tras anunciar su retiro de la música en 2022, el astro puertorriqueño hará su regreso oficial durante la Billboard Latin Music Week 2025, que se celebrará del 20 al 24 de octubre en el Fillmore Miami Beach.

Ahora conocido bajo el nombre artístico DY, el cantante participará en el panel “El poder de la reinvención”, una sesión íntima y reveladora en la que reflexionará sobre su carrera, la evolución de su arte y lo que prepara para su próxima etapa musical.

Daddy Yankee ya inició su regreso con el sencillo “Sonríele”, marcando un nuevo capítulo en su trayectoria como DY. | Crédito: Instagram daddyyankee

Este regreso llega después de que DY comenzara a abrirse camino de nuevo en la música con su sencillo “Sonríele”, lanzado en julio. Antes del estreno de la canción, compartió un video teaser titulado “DY is Back”, que contó con la participación del actor Anthony Ramos, generando gran expectativa entre sus seguidores.

En marzo de 2022, Daddy Yankee anunció formalmente que se retiraría de la música tras lanzar su último álbum, “Legendaddy”, y realizar una gira de despedida. En aquel momento, declaró: “Hoy anuncio mi retiro de la música dándoles mi mejor producción y gira de conciertos. Me despido celebrando estos 32 años de experiencia con este nuevo objeto de colección, mi álbum ‘Legendaddy’. Les daré todos los estilos que me han definido en un solo álbum. ‘Legendaddy’ — es lucha, es fiesta, es guerra, es romance.”

DY, conocido por éxitos como “Gasolina” y “Despacito”, se consolidó como uno de los líderes del reguetón desde su álbum debut “No Mercy”, y alcanzó la cima con “Barrio Fino” en 2004, que lo convirtió en el “Rey del Reguetón”.

Daddy Yankee promete sorprender a sus fans con historias sobre su legado y su evolución artística en el evento. | Crédito: Instagram daddyyankee

Su participación en la Billboard Latin Music Week 2025 marcará el inicio de esta nueva etapa musical, donde los fanáticos esperan conocer más detalles sobre lo que está por venir. Además de DY, el evento contará con la presencia de artistas de renombre como Gloria y Emilio Estefan, Ela Taubert, Laura Pausini, Ozuna y muchos más.

El evento coincide con la transmisión de los Billboard Latin Music Awards 2025, que se realizará en vivo desde Miami el 23 de octubre por Telemundo y Peacock.

