El 2025 fue un año lleno de cambios y revelaciones para Daddy Yankee. Tras finalizar formalmente su divorcio de Mireddys González, después de casi 30 años de matrimonio, el artista tuvo que enfrentar no solo la ruptura personal, sino también pendientes legales relacionados con la división de su patrimonio y sus corporaciones, además de la demanda contra su exmanager Raphy Pina. La separación afectó incluso su relación con su hija Jesaaelys, quien mostró públicamente apoyo a su madre, mientras que el Big Boss mantenía un perfil más reservado sobre su vida familiar. En medio de este contexto, el reguetonero sorprendió a sus seguidores con su recuento anual del 2025, donde reveló que disfrutó de una boda muy especial, aunque no es la que muchos podrían imaginar.

En su video de recap, DY recordó que mientras su hija compartía imágenes de su propia boda, en las que él no aparecía, él celebraba otro momento familiar importante: la renovación de votos de sus padres después de tantos años.

“El 2025 no fue solo un año, fue una revelación: me enseñó a valorar a quienes de verdad me aman y a caminar con propósito, aún en medio del proceso. Este año lancé mi álbum ‘Lamento en baile’ y ver cómo ha ayudado a tantas personas, especialmente a sonreírle a la vida, confirmó que el dolor también puede transformarse en esperanza”, se escucha al inicio del video.

En el video, Daddy Yankee compartió momentos importantes de su familia y su carrera. | Crédito: Instagram daddyyankee

Más adelante, el intérprete de “Gasolina” enfatizó la importancia de la familia y las pequeñas grandes alegrías que vivió en 2025: “También tuve una experiencia muy bonita porque el mismo día del quinceañero de mi sobrina se celebró también la boda de mis padres, se volvieron a casar después de tantos años. Fueron dos celebraciones en una: ver a mi sobrina convertida en una bella joven me da alegría y ver a mis padres casarse otra vez unifica a la familia, ganando así otra batalla espiritual”, compartió el artista.

Por su parte, la hija de Daddy Yankee también compartió su recuento anual del 2025, en el que mostró varios momentos importantes de su vida. Entre las imágenes destacó una de su boda, donde se puede ver a la novia radiante y a los invitados celebrando, pero llama la atención que su padre no aparece en ninguna de las fotos, lo que generó comentarios y especulaciones entre los seguidores sobre su ausencia en la ceremonia.

La hija de Daddy Yankee, Jesaaelys, también compartió su recuento anual y mostró imágenes de su boda, donde llamó la atención la ausencia de su padre. | Crédito: Instagram jesaaelys

Aunque los seguidores se enfocaron en la ausencia de Daddy Yankee en la boda de su hija, el cantante quiso dejar claro que 2025 le dejó momentos de felicidad y esperanza, recordando que incluso en tiempos difíciles, la familia y la celebración de la vida pueden traer consuelo y alegría.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí