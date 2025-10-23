Cada artista tiene un motor que lo impulsa a seguir, incluso cuando la vida se vuelve cuesta arriba. En el caso de Daddy Yankee, ese motor no está en los escenarios ni en los premios, sino en su fe. En medio de la tormenta mediática por la batalla legal que mantiene con su exesposa Mireddys González, el cantante boricua ha encontrado en la espiritualidad la fuerza para seguir creando música.

Durante su participación en los eventos del Billboard Latin Music Week 2025, el intérprete de Gasolina compartió una reflexión profunda sobre el verdadero sentido que hoy le da a su carrera.

Lejos de los ritmos explosivos y los estadios llenos, DY confesó que su motivación ya no es la fama ni el reconocimiento, sino el propósito que siente al poner su talento “al servicio de Dios”.

En medio de días complicados, Daddy Yankee mantiene su enfoque y fortaleza. | Crédito: Instagram daddyyankee

“Yo sé que algún día voy a ver a mi papá de frente. Y cuando eso pase, él me preguntará: ‘¿qué hiciste con los talentos que te di?’”, explicó con tono sereno, refiriéndose a Dios como su padre.

“Por eso sigo haciendo música, porque quiero decirle: ‘los puse a tu servicio’”, añadió.

Desde su anunciada retirada de los escenarios en 2023, Daddy Yankee ha transformado su relación con la música. Ya no busca llenar estadios, sino transmitir mensajes que conecten con su fe y su nueva forma de ver la vida.

“Estoy tratando de multiplicar los talentos que me dio”, dijo, recordando que su nuevo propósito va más allá del entretenimiento.

Durante su paso por los Billboard Latin Awards 2025, Daddy Yankee dejó entrever que su inspiración va más allá del éxito. | Crédito: Instagram daddyyankee

Mientras su proceso legal con Mireddys González sigue en curso y su vida personal atraviesa un momento delicado, el artista parece haber encontrado algo que lo mantiene en pie: una misión espiritual que le da sentido a su arte y calma a su corazón.

