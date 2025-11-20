La llegada de la NFL a España marcó un antes y un después, y Daddy Yankee no quiso perderse el debut. Su participación en el halftime junto a Bizarrap, con la ‘BZRP Music Sessions, Vol. 0/66’, hizo vibrar al estadio Santiago Bernabéu en una actuación que muchos ya describen como icónica. Fue la primera interpretación en vivo del tema, un estreno que no pudo tener un marco más espectacular: el primer partido de la NFL en territorio español.

A raíz de esta participación, Daddy Yankee se sentó a conversar con el streamer español Ibai Llanos, donde habló de su regreso a los escenarios, de su fe y del episodio que casi le arrebata la vida. Aunque este capítulo no es nuevo para sus seguidores, esta vez lo compartió con un tono más distendido pero igual de contundente.

“Yo estoy vivo de milagro, Ibai. Los que conocen mi vida saben que yo soy un milagro de vida. Se supone que yo no estuviera aquí hablando”, confesó. Y añadió sin titubeos: “A mí me dispararon, y varias veces. Empezando por ahí, ya se supone que no estuviéramos aquí”.

En su charla con Ibai Llanos, Daddy Yankee confesó: “Estoy vivo de milagro”. | Crédito: @daddyyankee / Instagram

Ibai, sorprendido, quiso entender: “¿Por qué te dispararon?”. Daddy Yankee explicó que creció en un contexto donde los conflictos entre residenciales de Puerto Rico podían desatar violencia indiscriminada.

“Fue por muchas situaciones… cuando hay problema de una residencial a otra, a veces no miden. Lamentablemente, todo aquel que esté en el camino se va. Fui una víctima. Luego, creciendo, tuve otra situación más; salí ileso y gracias a Dios estoy bien”, contó.

Recordó que hablar de ese periodo de su vida le incomoda: “No me gusta ni hablar. Esas eran cosas pesadas. Yo no era un santo… Todo eso me ayudó a tomar buenas decisiones hoy y a dar un cambio completo en mi vida. Dios me preservó la vida para este propósito”.

Recientemente, Daddy Yankee se unió a Bizarrap para una colaboración explosiva. | Crédito: YouTube Bizarrap y Daddy Yankee

El artista también reveló cómo aquel incidente cambió su rumbo para siempre. Antes del ataque, estaba dedicado al béisbol, el boxeo y el baloncesto, y se encontraba muy cerca del profesionalismo.

Pero las heridas le causaron secuelas permanentes. “Me lesionaron para siempre. Por eso, en ocasiones, la gente me ve cojeando, con un tumbao, y dicen: ‘se cree divo’. Y yo digo: ‘la gente no sabe que yo soy cojo’”, explicó. Incluso bromeó con que en los aeropuertos “suena todo el tiempo, porque está lleno de metales”.

