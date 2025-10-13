Desde que anunciaron su separación tras casi 30 años de matrimonio y dos hijos en común y su posterior divorcio el pasado 19 de febrero, Daddy Yankee y Mireddys González se han visto en más de una ocasión en el Tribunal Federal de Hato Rey, en San Juan, Puerto Rico. El último viernes 10 de octubre se conoció que el cantante había recuperado el control total de sus marcas comerciales luego que los equipos legales de ambos alcanzaran un “acuerdo total y definitivo”; sin embargo, Ramón Luis Ayala Rodríguez todavía tiene pendiente una batalla legal contra su exesposa. Aquí te cuento de qué se trata.

El reciente triunfo del artista puertorriqueño le permite disfrutar de su identidad profesional y usar sus nombres comerciales “Daddy Yankee” y “DY” sin problemas, luego que junto a su corporación El Cartel Records Inc. presentara una demanda alegando que quien fuera su pareja intentaba impedirle el uso de las marcas. Él solicitó una orden judicial que le prohíba a la mujer cualquier acción contra ellas argumentando que carece de cualquier interés o derecho personal sobre las mismas.

La noticia llegó en un gran momento, pues el intérprete de ‘Dura’ se presentará en los Premios Billboard de la Música Latina, el próximo 23 de octubre.

Daddy Yankee ha presentado una serie de demandas contra su exesposa Mireddys González en el Tribunal Federal. (Foto: AFP)

El acuerdo para usar su nombre artístico

Roberto Sueiro, quien forma parte del equipo legal de González, explicó a ‘El Nuevo Día’ que el acuerdo en cuestión “deja terminado las controversias que quedan pendientes, por lo menos, en el Tribunal federal” y aseguró que nunca se trató de impedir que el cantante utilizara su marca. “Él (Daddy Yankee) ha estado usando libre y pacíficamente su nombre sin intervención de nadie”.

El abogado agregó que todo el problema surgió porque se intentó registrar la marca a nivel federal únicamente a nombre de una de las partes, antes de que se disolviera el vínculo matrimonial.

“Nunca se trató de impedir que Daddy Yankee utilizara su marca. Nadie presentó un interdicto para los anuncios de Universal, ni de (la Compañía de) Turismo, ni cuando sacó sus sencillos con (la marca) ”DY". Lo que pasa es que se tergiversó un asunto de registro de la marca de fábrica a nivel federal porque se trató de realizar única y exclusivamente a nombre de ellos cuando todavía estaba esa marca, previo a la disolución del matrimonio, a nombre del Cartel (Records). Una vez se disuelve el matrimonio, se acaba toda controversia y Daddy Yankee puede hacer absolutamente lo que quiera con su marca", sostuvo.

La empresaria y Daddy Yankee se casaron en el año 1994 y se divorciaron tras casi 30 años de matrimonio. (Foto: @mireddys / Instagram)

La batalla legal que le falta librar contra su ex Mireddys González

Las marcas ‘Daddy Yankee’, ‘DY’ y “cualquiera de las marcas derivadas o asociadas” ahora están al 100% en manos del cantante, pero todavía queda un proceso pendiente tras su divorcio: la división de sus bienes como otros casos relacionados a las corporaciones.

Tras confirmar su separación, el artista interpuso una demanda contra su exesposa, Mireddys González, y su cuñada por “violaciones de deberes fiduciarios” y “daños relacionados a sus empresas” en la que pedía una indemnización de 250 millones de dólares. Además, ellas hicieron transferencias por la suma total de 100 millones de dólares desde las cuentas bancarias corporativas a cuentas personales de cada parte, sin conocimiento ni autorización de Daddy Yankee.

En la intensa lucha por la división de bienes gananciales con su ahora exesposa, el cantante ya cumplió con una orden judicial que dio paso a una transferencia de $333,000 que, según la defensa del artista, se hizo sin haberse podido realizar un inventario total de los activos de la pareja tras casi 30 años de matrimonio.

“El desembolso de esta o cualquier cantidad tendría el efecto de adelantar una suma del total de bienes gananciales, sin que al día de hoy se haya podido realizar un inventario de los activos de la pareja por la falta de documentos, información y colaboración de la señora Mireddys González y su hermana Ayeisha González, quienes por más de década mantuvieron el control absoluto de todas las cuentas, propiedades y bienes de la pareja”, precisaron los abogados del puertorriqueño según publicó ‘El Nuevo Día’ en marzo.

