Después de casi tres décadas de relación, una de las parejas más icónicas del reggaeton, Daddy Yankee y Mireddys González, han anunciado su separación. Esta noticia ha dejado a sus fans sorprendidos, ya que durante años, tanto él como ella habían sido vistos como una pareja estable. Pero como sabemos, las historias de amor no siempre tienen finales de cuento de hadas. Aquí te contamos todo lo que sabemos hasta el momento sobre su separación y lo que ha ocurrido en los últimos días en torno a este tema.

El cantante del éxito “Gasolina”, quien sorprendió a todos el año pasado al retirarse de los escenarios para enfocarse en su fe cristiana, fue el encargado de dar la noticia de su separación a través de una publicación en su historia de Instagram.

“Con el corazón lleno de respeto y honestidad, quiero compartir una noticia importante sobre mi vida. Después de más de dos décadas de matrimonio y luego de muchos meses de intentar salvar mi matrimonio, el cual compartimos mi esposa y yo, hoy mis abogados responden a la petición recibida por parte de Mireddys”, con estas palabras, The Big Boss anunció su separación de la madre de sus hijos, Jesaaelys y Jeremy.

Comunicado de Daddy Yankee sobre su separación de Mireddys González. (Foto: Instagram Daddy Yankee)

Una fuente cercana a la pareja reveló a People que ya llevaban más de un año viviendo separados. No obstante, el cantante hizo todo lo posible para evitar que la ruptura sucediera. “Él es un hombre de fe que intentó salvar su matrimonio”, comentó el informante.

En el comunicado, Yankee expresó de manera contundente su amor y devoción por Dios. “Mi fe en Cristo ha sido mi refugio en todo momento, y fue una guía constante mientras intentamos superar nuestras diferencias”, escribió el artista quien agradeció a la madre de sus hijos por el tiempo a su lado. “Respeto la decisión de Mireddys y agradezco el tiempo que compartimos lleno de bendiciones y valores, de amor y con una hermosa familia que seguirá siendo nuestra prioridad”.

Daddy Yankee y Mireddys González (Foto: IG Mireddys González)

Con el corazón abierto, el padre del reguetón también reconoció que no está atravesando un buen momento. “Este no es un momento fácil, pero entiendo que es parte de mi proceso de vida”, afirmó. “Corresponde aceptar y continuar. Proteger mi estabilidad, mis hijos y todo lo construído a lo largo de tantos años”.

Mireddys conoció a Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, antes de que alcanzara la fama. Se conocieron en su Puerto Rico natal cuando ambos eran adolescentes, y ella ha estado a su lado en los altibajos de su vida, acompañándolo en cada paso de su carrera.

Daddy Yankee y Mireddys González (Foto: IG Mireddys González)

Daddy Yankee sobre Mireddys González

“Detrás del éxito de un hombre siempre hay una buena mujer”, afirmó Daddy Yankee en una entrevista con Rashel Díaz en el programa Detrás de la fama de Telemundo. “Ella ha estado conmigo desde cero y se merece lo mejor de mí. Estuvo en esos momentos en los que nadie creía en mí, cuando no sabía lo que me deparaba el futuro. Ella me eligió por quien soy, por mi esencia”, expresó sobre su esposa.

Mireddys González (Foto: IG Mireddys González)

Mireddys estuvo a su lado durante una grave crisis de salud, cuando Daddy Yankee sufrió una herida en la pierna debido a una balacera en Puerto Rico. Estuvo a punto de perderla por una posible amputación, pero afortunadamente logró salvarla, aunque ese episodio truncó su sueño de convertirse en beisbolista profesional. A pesar de la adversidad, fue entonces cuando decidió seguir su verdadera pasión: la música.

Daddy Yankee y Mireddys González (Foto: IG Mireddys González)

Esa pasión por la música, Yankee la cambió por su amor a Cristo. En diciembre pasado, durante una de sus presentaciones, anunció que se retiraría de los escenarios para seguir a Dios. “Por un momento trataba de llenar un espacio, pero me faltaba algo para sentirme completo. Pero [hoy] hay alguien que pudo llenar ese vacío”, compartió conmovido con su público. “Me di cuenta de que para todos era alguien, pero yo no era nada sin Él”, añadió. “Esta noche puedo decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo vivo para Él”. Muchos especulan que esta conversión pudo haber influido en la decisión de Mireddys de separarse.