Daddy Yankee llegó este jueves al Tribunal Federal de Hato Rey, en San Juan, para la primera audiencia de un nuevo capítulo en su batalla judicial con su exesposa, Mireddys González, y su excuñada, Ayeisha González. A su llegada, el artista puertorriqueño reveló un detalle que sorprendió.

A su llegada, el artista puertorriqueño expresó su deseo de que el caso “termine en la paz de Dios”, mostrando una actitud conciliadora frente a los medios.

Acompañado de su abogado, Daddy Yankee reveló que le hubiera gustado que todo se desarrollara de manera distinta y aseguró que siempre ha estado “al servicio y abierto” a alcanzar algún acuerdo, un detalle que llamó la atención de quienes seguían el caso.

Daddy Yankee aprovechó el encuentro para revelar que siempre buscó un acuerdo con Mireddys González. | Crédito: Facebook

La disputa se centra en presuntas acciones de Mireddys y Ayeisha González contra las corporaciones de Daddy Yankee, El Cartel Records y Los Cangris, Inc., incluyendo la eliminación de archivos esenciales para la gestión de su gira 'La Última Vuelta’ y la venta de su catálogo musical.

Según la demanda, estas acciones habrían vulnerado la Ley de Fraude y Abuso Informático y la Ley de Comunicaciones Almacenadas.

Mireddys González y su defensa se mantuvieron en silencio durante su llegada al tribunal. | Crédito: Jaydee Lee Serrano / AFP

El cantante reclama una indemnización de 12 millones de dólares y busca que las demandadas restauren cuatro años de registros borrados, alegando que las hermanas accedieron a la información sin autorización y realizaron movimientos financieros por 100 millones de dólares desde las cuentas corporativas a cuentas personales, sin su conocimiento.

A su llegada al tribunal, Mireddys González y su defensa optaron por no hacer declaraciones a la prensa. La abogada Mayra López Mulero señaló que su cliente solo respondería a lo que la representación legal indicara

