Daddy Yankee vuelve al centro de la atención pública, pero esta vez no por su música ni sus giras, sino por un nuevo enfrentamiento legal con su exesposa, Mireddys González, y su excuñada Ayeicha González Castellanos.

Según El Nuevo Día, la jueza Silvia L. Carreño Coll citó a las partes para una audiencia el próximo 14 de agosto a las 9:30 a.m., en la sala 6 del Tribunal federal en Puerto Rico. En esa vista inicial se atenderá la solicitud de un interdicto preliminar presentada por las corporaciones del artista: El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc.

Daddy Yankee y Mireddys González volverán a enfrentarse en tribunales por una nueva demanda. | Crédito: Facebook

Las demandadas tienen plazo hasta el 8 de agosto para presentar su respuesta. Según la demanda, ambas hermanas habrían accedido sin autorización a sistemas corporativos y eliminado información clave, en medio de un proceso judicial por el control de dichas entidades.

Entre los señalamientos más graves está la supuesta destrucción de correos electrónicos vinculados a la millonaria venta del catálogo musical de Daddy Yankee y a su gira de despedida La Última Vuelta World Tour. Las acciones, alegan los abogados del artista, fueron deliberadas y provocaron daños “inmediatos e irreparables”.

Según el medio AllHipHop, Daddy Yankee tomó la drástica decisión de cerrar definitivamente su sello discográfico, El Cartel Records, luego de acusar a su exesposa y a la hermana de esta, Ayeicha González.

La audiencia judicial entre Daddy Yankee y las hermanas González ya tiene fecha. | Crédito: Instagram daddyyankee

En total, se reclama una suma de $12 millones por daños y perjuicios. Esta nueva cita judicial marcará otro capítulo en el complejo proceso legal que enfrenta el llamado Big Boss fuera de los escenarios.

Una batalla que arrastra heridas personales

Daddy Yankee y Mireddys González, quienes compartieron más de 30 años de matrimonio, se divorciaron oficialmente en febrero de 2025. Sin embargo, la disputa legal comenzó meses antes, en diciembre de 2024, cuando ambas hermanas fueron acusadas de haber transferido 100 millones de dólares de las cuentas corporativas a sus cuentas personales, sin el consentimiento del artista.

