Después de su mediático divorcio y disputas legales que mantuvo con Mireddys González , Daddy Yankee ha decidido enfocarse en sus proyectos personales y evitar especulaciones en su vida privada. Sin embargo, una duda que quedó en el aire es la realidad de su vida amorosa actual. Para ello, el ícono del género urbano latino ha decidido responder de manera contundente y reflexiva.

Esta aclaración se dio durante un conversatorio que mantuvo ‘DY’ con el reconocido entrevistador Molusco. Si bien se trataron varios temas durante la entrevista, tales como su decisión para seguir el camino de Dios, su nuevo disco, sus disputas musicales con Don Omar ; quiso revelar si está iniciando algún vínculo amoroso.

Según las palabras del artista urbano, su proceso de separación ha sido difícil, pero fue capaz de mantenerse soltero para reencontrarse consigo mismo; aunque no descarta la posibilidad de iniciar un nuevo romance.

El rapero puertorriqueño rompió el silencio y contó si ha iniciado una nueva relación amorosa. (Crédito: MoluscoTV / YouTube)

“Voy para dos años solo, tranquilo. En estos momentos, yo sé que hay mujeres allá afuera, increíbles, muy buenas, excelentes. Sé que eso se llegará a dar algún día, pero en estos momentos no es mi prioridad. En estos momentos, estoy solo, estoy tranquilo”, dijo.

Ramón Ayala Rodríguez, el nombre real del reggaetonero, puntualizó que ha obtenido distintos beneficios en su etapa de soltería. Además, quiere estar preparado plenamente para “amar”, pues es consciente que aún “hay heridas” por sanar.

“He aprendido a disfrutar de los beneficios de estar solo, puedo escuchar mi propia voz, elimino el ruido de afuera y estoy en paz conmigo mismo”, fueron las palabras del cantante de 49 años.

Por el momento, Daddy Yankee desea mantenerse soltero con el propósito de "encontrarse". (Foto: @daddyyankee / Instagram)

Se alejó de las redes sociales

Al ser consultado sobre las críticas hacia su persona en redes sociales, el popular ‘Big Boss’ aclaró que no suele tomar importancia a esos comentarios; al contrario, está enfocado en sus proyectos.

“No me interesa lo que nadie postea, lo que dicen, estoy pendiente en andar enfocado en mi trabajo y que sean los resultados los que hablen. Yo estoy pendiente del respeto mío, de construir en mí. No soy esclavo de la opinión de nadie”, finalizó.