El mundo de la música urbana vuelve a vibrar. Daddy Yankee, ahora bajo su nueva identidad artística “DY”, regresará oficialmente a los escenarios durante los Premios Billboard de la Música Latina 2025, marcando un antes y un después en la historia del género.

El legendario cantante y pionero del reguetón se presentará el jueves 23 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, Florida, en una ceremonia transmitida en vivo por Telemundo desde las 8 p.m.

Tras haberse despedido con la gira “La Última Vuelta”, que vendió cerca de dos millones de boletos y recaudó más de 200 millones de dólares, el intérprete de “Gasolina” y “Con Calma” vuelve para ofrecer una actuación que promete ser inolvidable y convertirse en uno de los momentos más emblemáticos de la premiación.

Daddy Yankee ofrecerá una presentación especial en el evento más esperado del año. | Crédito: Instagram billboardlatin

El regreso histórico de Daddy Yankee

Reconocido por haber llevado el reguetón a la escena global e inspirado a generaciones de artistas, Daddy Yankee ha cosechado a lo largo de su carrera innumerables premios, entre ellos Latin GRAMMY®, Premios Billboard de la Música Latina, Billboard Music Awards, ASCAP Awards y su ingreso al Billboard Salón de la Fama.

Ahora, tras un breve retiro, el “Big Boss” regresa al escenario que lo ha visto triunfar durante décadas. Más allá de su faceta musical, el artista puertorriqueño también se ha consolidado como empresario y filántropo, reforzando su legado como una de las figuras más influyentes en la historia de la música en español.

El regreso de Daddy Yankee promete ser uno de los momentos más impactantes de la ceremonia. | Crédito: EFE

Una noche estelar con grandes artistas

La edición 2025 de los Premios Billboard de la Música Latina no solo marcará el regreso de Daddy Yankee, sino que reunirá a una constelación de talentos. Entre los artistas confirmados están Abraham Mateo, Ángel López, Arthur Hanlon, Grupo Frontera y Kapo, además de Beéle, Danny Ocean, Juan Duque, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Laura Pausini, Musza, Netón Vega, NXNNI, Olga Tañón, Óscar Maydon y Ozuna.

Con esta alineación, la gala promete ser una noche inolvidable llena de música, emoción y homenajes a la trayectoria del reguetón.

El evento podrá verse en vivo por Telemundo, así como en la app de la cadena, Peacock, y a través de Telemundo Internacional en Latinoamérica y el Caribe. Los boletos ya están disponibles en Ticketmaster.com para quienes deseen ser testigos del gran regreso de Daddy Yankee.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí