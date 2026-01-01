El caso legal que rodea a Daddy Yankee dio un nuevo giro y ahora entra en una etapa clave. Una jueza federal ordenó al equipo del artista presentar pruebas concretas que respalden sus señalamientos sobre un presunto esquema que habría provocado el desvío de millones de dólares en regalías. No se trata solo de acusaciones generales: la corte quiere detalles claros, bien sustentados y con nombres específicos. En el centro de esta disputa aparecen figuras cercanas al cantante, incluida su exesposa Mireddys González y el productor Raphy Pina, lo que ha convertido el proceso en uno de los más comentados del momento.

La orden fue emitida por la jueza de distrito Gina R. Méndez Miró, del Tribunal federal, quien requirió a los abogados de Daddy Yankee que presenten una declaración formal bajo la Ley RICO. En ese documento deberán explicar, con precisión, cómo se habría desarrollado el supuesto esquema y de qué manera se produjo el alegado desvío de regalías vinculadas a las canciones del intérprete.

La determinación surge luego de una moción presentada de forma conjunta por los demandados en el caso, entre ellos Mireddys González, el productor y exmanager Rafael “Raphy” Pina Nieves y el abogado Edwin Prado Galarza. El tribunal acogió el planteamiento y fijó reglas claras sobre lo que debe contener la declaración y cómo debe presentarse.

La jueza ordenó a Daddy Yankee sustentar con pruebas las acusaciones que señalan a su exesposa Mireddys González y a su exmanager Raphy Pina. | Crédito: EFE

Daddy Yankee deberá sustentar con pruebas las alegaciones

Según la orden, el equipo legal de Daddy Yankee tiene hasta el 23 de enero de 2026 para entregar el documento en el formato requerido y notificarlo a todas las partes involucradas. Esa declaración será considerada una extensión de la demanda presentada a finales de noviembre y marcará el punto de partida para que los demandados respondan oficialmente.

La jueza estableció que el escrito debe identificar a cada uno de los demandados, explicar qué conducta específica se les atribuye y detallar cómo habría operado el presunto esquema, incluyendo fechas, participantes y la forma en que, alegadamente, se produjeron los daños. También se deberá aclarar quiénes habrían recibido los ingresos y cómo se utilizaron esos fondos.

Una vez presentada la declaración, los demandados tendrán 30 días para responder. Precisamente, uno de los argumentos de su defensa es que la demanda original, de más de 100 páginas, carece de la especificidad necesaria y mezcla disputas comerciales, personales y contractuales sin explicar claramente cómo encajan bajo la Ley RICO.

El proceso legal de Daddy Yankee mantiene en el foco público a Mireddys González y a Raphy Pina. | Crédito: Instagram Raphy Pina

Por su parte, los abogados del artista sostienen que durante años se habría ejecutado un plan para alterar registros de autoría y canalizar regalías de manera indebida. La demanda solicita una indemnización millonaria y un juicio por jurado, y señala a Pina Nieves como una figura clave dentro del supuesto esquema.

Las reacciones no se han hecho esperar. La defensa de Mireddys González ha rechazado las alegaciones y las ha calificado como una fabricación, mientras que Raphy Pina respondió en redes sociales con un mensaje en el que niega los señalamientos y cuestiona las motivaciones detrás de la demanda.

Con el reloj corriendo hacia el 23 de enero, el proceso entra ahora en una fase decisiva: será el momento en que Daddy Yankee y su equipo deberán pasar de las acusaciones a las pruebas. A partir de ahí, el tribunal determinará el rumbo de un caso que mezcla música, negocios y relaciones personales bajo un fuerte escrutinio público.

