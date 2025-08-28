Cada artista tiene el deseo de compartir escenario con su máximo referente, ya sea porque es fanático de sus canciones o le encanta la personalidad que transmite. Este sueño lo cumplió la cantante Danna Paola , pues fue invitada al concierto que Shakira ofreció en la Ciudad de México. Esto fue suficiente para que le dedique unas palabras de agradecimiento.

La cantante mexicana de 30 años apareció sorpresivamente durante el show de la colombiana y será un gran recuerdo que llevará por siempre, ya que fue la primera mujer en acudir como invitada a un concierto de la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’.

Ambas artistas latinas cantaron el éxito 'Soltero' durante este show. (Crédito: @danna / Instagram)

En el escenario, ambas artistas latinas cantaron a dúo la canción ‘Soltera’, ocasionando que el público asistente grabe este momento y demostrara su emoción. Esto fue suficiente para que Danna realizará una publicación en su cuenta de Instagram como muestra de agradecimiento.

“La música nos une, nos regala momentos únicos, nos conecta y transporta a lugares muy mágicos, pero, sobre todo, nos regala amistades y conexiones que marcan nuestras vidas. Shaki, encontrarnos en este camino tan bello ha sido un regalo, gracias por invitarme a compartir escenario contigo”, se lee en el post.

Además, la actriz mexicana resaltó que fue “bello” lo que ocurrió en aquella presentación. Además, insertó una icónica frase, demostrando su gran relación con Shakira: “Una loba no compite con las de su especie, las lobas se ayudan y se protegen”.

“México es tu casa”

Cuando ambas finalizaron su presentación, mostraron su agradecimiento mutuo. Es más, Danna aprovechó la ocasión para indicarle que siempre será bienvenida en México las veces que ella desee.

Por su parte, Shakira puntualizó que los ciudadanos mexicanos “son sus hermanos” y no dudó en repetir nuevamente el cariño que siente por Danna.

Danna Paola le dijo a Shakira que "México es su casa" y siempre será bien recibida. (Crédito: @danna / Instagram)

