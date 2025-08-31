El pasado miércoles 20 de agosto del 2025, Bertín Osborne protagonizó la portada de ¡Hola! al lado de David, el menor de sus hijos. Así, a propósito de esa exclusiva de la revista española, quizá te gustaría conocer más datos sobre el niño. Por eso, en las siguientes líneas, te cuento cuántos años tiene y quién es su mamá. ¡Presta atención!

Vale precisar que, antes de David, el reconocido artista le dio la bienvenida a seis hijos nacidos de dos matrimonios.

Y es que con Sandra Domecq tuvo a Cristian (1977–1977), fallecido a las pocas semanas de nacer, y a Alejandra (1978), Eugenia (1986) y Claudia (1989); mientras que con Fabiola Martínez tuvo a Norberto Enrique “Kike” (2007) y Carlos Alberto (2008).

¿CUÁNTOS AÑOS TIENE DAVID?

El pequeño Arian David nació el 31 de diciembre del 2023. Por lo tanto, hasta el cierre de esta nota, tiene un año y ocho meses de edad.

Cabe resaltar que la elección de su nombre obedece a motivos espirituales: David proviene del hebreo y significa “el amado por Dios”. ¿Y Arian? Pues, tiene raíces griegas que aluden a lo “sagrado”.

¿QUIÉN ES LA MADRE DE DAVID?

La madre de David es Gabriela Guillén, empresaria y modelo paraguaya que, en declaraciones para ¡Hola!, lo describe como un bebé “maravilloso, supercariñoso. Y muy inteligente”.

Ella también ha explicado que, bajo su punto de vista, es muy importante que su hijo tenga una figura paterna presente.

“Tener un padre es muy necesario. Yo no lo tuve. Por eso, no le quiero privar a mi hijo de ese dere­cho, porque él sí lo tiene. Yo sé lo que es, lo sé en mi piel”, le dijo al referido medio.

LA CONFESIÓN DE BERTÍN OSBORNE SOBRE DAVID

Si bien Bertín Osborne admitió que un hijo a su edad no formaba parte de sus planes iniciales, acabó reconociéndolo tras un proceso judicial.

“Yo nunca quise ser padre otra vez. Pero vale, lo soy. Así son las cosas. Ahora ayudaré a que el niño tenga sus estudios estupendos y que viva lo mejor que pueda“, puntualizó ante ¡Hola!

Bertín Osborne y su pequeño hijo David aparecen en la portada de la revista ¡Hola! que se lanzó en agosto del 2025 (Foto: @holacom / Instagram)

